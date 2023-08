Mateo Amoretti prend la 2e place au Heiva i San Diego

À 10 ans, Mateo Amoretti qui s’est découvert une passion dévorante pour le ‘ori Tahiti, a participé à sa première compétition hors du territoire. Dimanche au Heiva i San Diego, il a remporté la deuxième place du concours de danse solo dans la catégorie des 7-10 ans de niveau avancé.

Aisément qualifié pour la finale lors des éliminatoires de samedi, malgré « l’ambiance de stade à l’américaine » du Heiva i San Diego, Mateo Amoretti s’est adjugé la deuxième place du concours. Découvert en 2022 lorsqu’il avait remporté la finale des championnats du monde solo de ‘ori Tahiti, Mateo disputait là, à 10 ans, sa première compétition hors du fenua.

Ce concours, qui juge les danseurs sur leur capacité à improviser, a été doublement difficile pour Mateo. Le jury, composé de Marguerite Lai, Kehaulani Chanquy et Toanui Mahinui, lui a demandé ainsi qu’à un jeune concurrent américain de danser une seconde fois pour les départager, relate sa maman Virginie. Des prestations de moins de deux minutes, mais particulièrement intenses pour les danseurs qui veulent démontrer leur connaissance du ‘ori, leur maîtrise des pas et leurs qualités créatives.

Mateo a appris de ses parents, anciens sportifs, qu’on ne gagne pas à tous les coups. Son jeune adversaire, Ramiro Gonzales de l’école Le Polynesia de Lake Forest, en Californie, a pris la première place. « Mateo a un bon esprit de compétition. Lorsqu’il a fallu remonter sur scène, il a spontanément prêté un pareu à l’autre garçon qui n’en avait plus. Il m’a dit que ça le motivait pour se battre et progresser, et gagner la prochaine fois », dit sa maman.

Seul regret pour Mateo : ne pas avoir pu participer à la fête qui a suivi la remise des prix, car il lui fallait attraper son avion de retour. Si la préoccupation aujourd’hui est sa prochaine rentrée des classes en CM2, Mateo reprend bien sur la danse traditionnelle. Sa famille et lui remercient tous les soutiens qui ont contribué à sa cagnotte et à son voyage.