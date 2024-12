Mayotte : un département à reconstruire

Le cyclone Chido laisse derrière lui un bilan humain et matériel effrayant. Le préfet Bieuville s’attend à « plusieurs milliers » de morts. L’heure est à l’acheminement des secours par pont aérien, pour éviter les pénuries de nourriture et d’eau et réparer les infrastructures vitales.

Après le passage, samedi, du cyclone Chido sur Mayotte, et un premier décompte de 14 décès, le préfet François-Xavier Bieuville a déclaré à Mayotte La 1ère que le bilan sera « sans doute de plusieurs centaines, peut-être un millier, voire plusieurs milliers » de victimes.

Côté matériel, les dégâts sont massifs. Mayotte a subi le plus fort cyclone qu’elle ait connu en 90 ans. Les infrastructures ont quasiment toutes été touchées. Dimanche, l’hôpital ne fonctionnait qu’à 30% de ses capacités. L’habitat précaire, qui concerne un tiers de la population, soit plus de 100 000 personnes, est totalement détruit sur cette île où 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les centres d’hébergement accueillent 10 000 personnes. L’eau et la nourriture manquent déjà, et les forces de l’ordre espèrent prévenir les pillages.

Double pont aérien depuis La Réunion et l’Hexagone

Un pont aérien et maritime est mis en place depuis l’île de La Réunion, à 1 400km de Mayotte, et depuis l’hexagone. Militaires, pompiers, secouristes, agents EDF et personnel médical arrivent sur l’île, ainsi que des stocks d’urgence, des unités de potabilisation et des bâches ; un hôpital de campagne de la sécurité civile dans les prochains jours. Deux navires de la Marine nationale acheminent aussi matériel et denrées alimentaires.

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et le ministre des Outre-Mer François-Noël Buffet, sont attendus sur place ce lundi. En Polynésie, le président du Pays a exprimé son soutien à Mayotte. Le Tapura Huiraatira aussi, et demande à Moetai Brotherson d’envisager « une contribution financière au nom des Polynésiens ».