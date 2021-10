Med.I.Can part à la rencontre des grands fonds d’investissement

Le Jury était composé quatre personnalités aguérries devant qui les candidats avaient des propositions très différentes. Outre le conteneur médicalisé autonome, les candidats étaient les suivants : – Maëlle Poisson et Simon Corneglio pour Open Sails avec le projet OpenNavPilot, un boîtier de commande universel pour pilote automatique pour les navires.

– Raitini Rey pour Moana, une solution de drones marins conçue pour renforcer la résilience des îles et la protection des océans.

– Roland Ho et Gilles Gooding pour Glorytech avec Grall, une application mobile de géo-information, à l’extérieur comme à l’intérieur, pour des usages professionnels, privés et publics.

– Manuarii Poulain pour ITOenergy – Hydroliennes, qui commercialise des solutions de production et stockage d’énergie adaptés au milieu dans lesquels ces solutions seront implantées