Métropole : la Coupe du monde de rugby fait décoller les prix des vols et des hébergements

Alors que la Coupe du monde de rugby débute dans un peu plus d’un mois en France, avec le lancement de la compétition le 8 septembre prochain, l’évènement est particulièrement attendu par les acteurs du tourisme. D’après une étude d’un voyagiste, hôteliers et compagnies aériennes s’attendent à une période particulièrement faste. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Le rendez-vous a lieu dans un peu plus d’un mois ! Le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby organisée en France débute le 8 septembre prochain. Et l’évènement est autant attendu par les fans de ballon ovale que les acteurs du tourisme. D’après une étude de Kayak qu’Europe 1 a pu consulter en exclusivité, hôteliers et compagnies aériennes s’attendent à une période particulièrement faste.

110% d’augmentation par rapport à 2022

L’engouement se traduit par les réservations qui explosent, ce qui entraîne une forte hausse des prix avec une augmentation de 29% pour une place sur un vol en France sur la période et une hausse de 14% pour une nuit à l’hôtel. Et cette tendance est d’autant plus forte dans les villes hôtes de l’évènement comme à Lille. « Le prix moyen des vols et des hôtels dans la région a plus que doublé : 110% par rapport à 2022. Une ville comme Marseille a vu le prix de ses vols et de ses hôtels augmenter respectivement de 49% et 138% », souligne Eva Fouquet, vice-présidente de Kayak.

Les Néozélandais en force à Paris

La compétition n’attirera pas que des Français puisqu’une majorité du public viendra des autres pays européens mais aussi d’Océanie. Les deux continents joueront, sauf surprise, les premiers rôles de ce Mondial et cela transparait dans les recherches du comparateur en ligne. « Si l’on considère les équipes qualifiées, c’est le Royaume-Uni qui va enregistrer le plus grand nombre de recherches, suivi de l’Australie », détaille la vice-présidente de Kayak au micro d’Europe 1. Sur ce terrain, la Nouvelle-Zélande a déjà remporté un premier match : ses supporters comptent rester 23 jours en moyenne en France, aucune nation ne fait mieux. C’est par exemple 12 jours de plus que les supporters de l’Afrique du Sud, championne du monde en titre.