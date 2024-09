Du grand spectacle, du rire et de l’émotion et surtout un tour de « son » monde en chansons… L’artiste multi-voix et multi-talents n’avait pas menti en promettant au public tahitien de se partager son énergie et sa passion de la musique. La première de ses trois représentations au Grand Théâtre a comblé les curieux comme les connaisseurs. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi et ce samedi.

« L’odyssée de ta voix, c’est l’odyssée de ta vie ». C’est Michaël Gregorio qui le dit, et il était là pour raconter l’une et l’autre, ce jeudi au Grand Théâtre pour la première des trois représentations de son nouveau spectacle. À l’entrée, autour d’un verre – la buvette était une grande première pour la salle de la Maison de la Culture – certains avouait revenir voir le chanteur, imitateur et humoriste pour la deuxième ou la troisième fois, à Tahiti ou ailleurs. Mais aucun à la sortie, n’avait le sentiment d’une redite : « C’était nouveau, et c’était toute une histoire », note Camille, qui assure avoir repéré l’artiste « dès ses débuts » ou en tout cas dès ses premiers grands succès voilà « une quinzaine d’années ».

Les talents de « l’homme aux mille voix », beaucoup, donc, les connaissaient. Mais qui s’attendait à le voir grimé en primate, en Chaplin, en Michael Jackson ou en Pretty Woman durant la soirée ? Qui aurait imaginé décliner Dave en Death metal, Aya Nakamura en musette ou en ska ? Qui avez vu venir la version soprano de… soprano, le Freddy Mercury plus vrai que nature, Michel Berger qui croise Pink Floyd ou Shirley Bassey ? Et il ne s’agit là que de quelques notes dans une longues mélodies d’hommages, d’emprunts, d’essais pour rires ou pour faire danser. Michael Gregorio s’est comme promis « fait plaisir », et a comme prévu fait voyager le Grand Théâtre dans ses propres délires et sa nostalgie.

« Le mec, c’est un génie«

À la sortie, un mot revient à la bouche des spectateurs : « Incroyable ! Le mec, c’est un génie, il te fait tous les styles musicaux, jazz, rock, métal, même, incroyable », répète Tom, la trentaine souriante et dansante. Incroyable aussi pour Ravahere, élève de 20 ans du Conservatoire de musique qui avait découvert Michaël Gregorio dans une de ses nombreuses apparitions télé, il y a quelques années. Depuis elle attend son retour au fenua avec impatience. La chanteuse, qui a fait « quelques scènes, mais vraiment très occasionnellement » n’a pas hésité une seconde quand l’artiste a fait un appel à candidature dans le public pour un duo. Le temps d’une chanson, J’irai où tu iras, il était Jean-Jacques Goldman, et elle Céline Dion. Michaël Gregorio, épaté par la voix et l’aisance de la jeune inconnue, a demandé une standing ovation pour la féliciter et l’encourager à remonter sur scène. Ravahere, elle n’en revient pas non plus : « En fait c’est déjà compliqué en tant que chanteur de maitriser sa voix à soi, une seule voix, alors quand tu en maitrise une quinzaine comme ça, c’est juste incroyable ».

« Je pensais voir un concert comme les autres, mais il a débarqué avec toute sa mise en scène »

La surprise, elle aussi venu du format de ce spectacle, qui a tourné dans les Zenith de toute la France avant d’être amené à Tahiti par SA Productions, Radio1 et Tiare FM. Un « gros show », « plein de surprises », avait assuré Michael Gregorio à son arrivée à Tahiti, lundi. Là non plus il n’a pas menti. « Je m’attendais pas du tout à ça, je pensais voir un concert comme les autres, mais il a débarqué avec toute sa mise en scène, ses vidéos déjà filmées, et son humour… J’avoue il est très drôle », reprend Ravahere, tandis que Tom s’est fait emporté par l’atmosphère : « il invitait les gens à se lever, ça bougeait, ça dansait bien, c’était une super ambiance, vraiment top ».