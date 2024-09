Teiva Shan pressenti pour la future Direction de la jeunesse

Nahema Temarii considère l’actuel directeur de la DPDJ comme un bon candidat pour la future Direction de la Jeunesse, qui doit être créée par la scission de la DJS. Car ce projet de réorganisation, qui avait provoqué une levée de boucliers de certains agents et syndicats, n’est pas abandonné. La ministre a tout de même assoupli son discours et accepté de « donner du temps » à la discussion, après une première réunion houleuse. « Si on a manqué de concertation, on n’en manquera plus », dit-elle.

La réorganisation de la Direction de la jeunesse et des sports est toujours d’actualité. C’est ce que confirme la ministre de tutelle, Nahema Temarii qui compte bien mener à terme la scission de la DJS actuelle en deux entités, et l’absorption de la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) par l’une d’entre elle.

Certes, « la montée au créneau » de certains agents de la DJS a bousculé le discours. Voilà deux semaines, la ministre de la Jeunesse et des Sports était très ferme : la réorganisation sera mise en œuvre en janvier prochain. Elle dit aujourd’hui « préférer réinstaurer le dialogue et avoir le ressenti des agents sur ce qu’on leur propose ».

Moetai Brotherson « ne m’a convoquée pour me taper sur les doigts »

Une nouvelle rencontre a déjà eu lieu, animée par le directeur et le chef de cabinet de la ministre, en déplacement à Fidji. Mais selon Nahema Temarii, cette session de discussion ne fait suite à aucune intervention de Moetai Brotherson, ce qu’avait suggéré la page Cancans de Moahi Nui, proche des autonomistes. « Le président du Pays n’est pas intervenu, ni à mon niveau ni à aucun autre, assure-t-elle. Depuis ma prise de fonction, à aucun moment le président du Pays ne m’a convoquée pour me taper sur les doigts ou me tirer les oreilles. »

Quoi qu’il en soit, les « réfractaires » au projet, notamment soutenu par la CSTP -FO, semblent, depuis cette rencontre, plus apaisés. Des agents devraient être choisis d’ici quelques jours pour travailler et débattre des modalités de la réorganisation avec le ministère et les représentants du milieu associatif, globalement favorables au projet.

« J’espère sincèrement que, dans le lot des réfractaires à la DJS, il y a aussi une remise en question »

« Si on a manqué de concertation, on n’en manquera plus. J’ai accepté de laisser du temps parce que je pense que c’est nécessaire. J’ai envie que tout le monde soit embarqué dans cette nouvelle réorganisation, mais j’espère sincèrement que, dans le lot des réfractaires à la DJS, il y a aussi une remise en question qui a été opérée, détaille la membre du gouvernement. On verra quand on se réunira après le 16 septembre, quand ils auront identifié les personnes-ressources qui vont voter avec le cabinet. »

Certaines décisions restent tout de même de l’apanage de la ministre, et notamment la nomination des futurs directeurs, question qui a tout de suite agité le débat dans cette réorganisation. Du côté de la direction de la jeunesse, Nahema Temarii ne cache pas pressentir Teiva Shan, « ce jeune polynésien brillant », actuel directeur de la DPDJ qui a « réussi à en faire un véritable pilier pour notre jeunesse et pas seulement celle en situation de primo délinquance « . Pas de nom en revanche pour la future direction des Sports : ce ne devrait pas être Loan Hoang Oppermann qui aurait annoncé son départ et dont la ministre dit attendre sa lettre de démission.

Un schéma directeur de la jeunesse d’ici février, « sauf sabotage »

À entendre la ministre, pour qui la charge de travail liée au sport empêche actuellement un travail de fond sur la jeunesse à la DJS, cette réorganisation des services reste incontournable. « Nous ne reculerons pas », répétait il y a deux semaines Nahema Temarii. Sauf si les agents référents de la DJS arrivent à « démontrer de manière concrète qu’il s’agit d’une très mauvaise idée », concède-t-elle aujourd’hui. « L’objectif, c’est de permettre au secteur de la jeunesse de s’émanciper, reprend-elle. Derrière, on va avoir un schéma directeur à coordonner avec l’ensemble des établissements du Pays et donc il va falloir avoir une entité capable d’être en pleine autonomie sur la jeunesse. »

Le projet de schéma directeur dont parle la ministre depuis sa prise de fonction est, d’après elle, en cours d’écriture : « une dernière commission de cadrage se réunira le 4 octobre pour le valider ou le modifier », avant qu’il n’entre dans le circuit administratif. Il devra être approuvé en conseil des ministres avant d’être soumis à l’avis du Cesec, puis adopté par l’Assemblée de la Polynésie française. Un vote à Tarahoi devrait intervenir, toujours selon la ministre, – « s’il n’y a pas de sabotage et si les uns et les autres s’accrochent à ce schéma directeur qui vient du terrain et des cinq archipels » – en janvier, voire en février 2025.