Les gilets de sauvetage s’invitent sur la Hawaiki Nui

La 3e édition de la Hawaiki Nui Va’a solo, prévue du jeudi 19 au samedi 21 septembre, présente deux nouveautés: d’une part l’intégration des kayak surfski sur une des trois étapes, et de l’autre l’obligation d’emporter un gilet de sauvetage par pirogue. Des gilets qui seront aussi obligatoires, par lots de trois, dans les V6 de l’épreuve des Raromatai, à la Toussaint.

Déjà la troisième édition pour la Hawaiki Nui Solo, épreuve désormais bien implantée dans le calendrier de la Fédération Tahitienne de va’a. Organisée sur trois étapes, du 19 au 21 septembre, elle permet aux équipes de jauger leurs rameurs avant la grande course de V6 des Raromatai, programmé fin octobre. Près de 250 d’entre eux sont attendus sur l’épreuve reine, celle réservée aux seniors et vétérans 40 et 50. Jeudi, ils prendront la mer depuis Tautira pour 22 kilomètres vers Hitiaa, d’où ils repartiront le lendemain pour rallier Mahina (27 km). Enfin, la dernière étape devait initialement se dérouler entre Moorea et Tahiti. L’organisation a finalement décidé de repartir d’Hitiaa, cette fois jusqu’à la plage de Taone (36 km), officiellement pour réduire la distance et « préserver » les organismes en vue de la Hawaiki Nui V6. « On a estimé, et suite à l’incident de notre ami Aldo avec sa crise cardiaque, qu’il fallait réduire le parcours ». D’autres raisons sont visiblement entrées en jeu pour annuler l’étape d’Opunohu… « Mais ne on va pas polémiquer », soufflent les organisateurs.

La sécurité, reste tout de même le maître-mot de cette troisième édition, avec l’obligation pour chaque rameur d’embarquer un gilet de sauvetage à bord. Son port ne sera pas obligatoire, mais sa non-présence sur le V1 sera synonyme d’interdiction de départ pour l’athlète concerné. « Le gilet a été proposé par le conseil fédéral, suite aux incidents récents, comme la noyade à Moorea en début d’année. Nous avons informés nos rameurs, nous avons déjà fait ça sur la Faati Moorea en juillet et tout le monde a respecté », explique l’organisatrice Tutu Maamaatuaiahutapu, qui note que cette obligation sera aussi en vigueur lors de la mythique épreuve de V6, avec trois gilets demandés par pirogue.

Une première pour les kayakistes

En parallèle de ce triptyque sur la côte Est, d’autres courses sont prévues par l’organisation, à destinations des moins aguerris, des jeunes, des plus anciens et des vahine, mais aussi pour les kayakistes, nouvellement intégrés au programme. « C’est une première pour nous, nos disciplines sont complémentaires, on travaille en bonne intelligence avec la fédération de va’a, ça leur permet aussi de diversifier l’offre sportive », relève Heirani Nouveau, secrétaire général de la fédération polynésienne de kayak surfski. Une discipline en pleine renaissance et déjà à la pointe de la sécurité, puisque le port du gilet, mais également celui du leash, est obligatoire pour les kayakistes.

L’an passé, la Hawaiki Nui Solo était revenue à Kévin Céran-Jerusalemy.