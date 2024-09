Après la Super Tahoe, Kyle Taraufau remporte la Super Aito 2024

Le rameur de la Team Air Tahiti, royal sur la première étape et combattif sur la deuxième, s’impose pour la première fois sur la Super Aito après avoir gagné, il y a quelques semaines, la nouvelle course rivale de V1, la Super Tahoe. Au départ d’Aorai Tini Hau, il concède tout de même, et pour seulement cinq secondes, la deuxième étape à Tuatea Teraimano. Le rameur de la Team OPT arrache la deuxième place au général, devant l’autre favori Revi Thon Sing, qui avait fini premier de la Te Aito en juin.



Vingt secondes. C’est l’écart qui a séparé, ce samedi, le gagnant de la Super Aito Sprite Channel Race, Kyle Taraufau et son premier concurrent Tuatea Teraimano. Pour cette édition 2024, les 160 compétiteurs avaient non pas une mais deux étapes pour creuser l’écart. En début de matinée, c’est sur un sprint de 10 kilomètres, en aller-retour entre Aorai Tini Hau et la digue de Motu Uta, que les meilleurs rameurs du fenua, rejoints par quelques qualifiés étrangers, se sont affrontés. Et dès ce « Challenge Carlos Perez », Kyle Taraufau a annoncé la couleur : 56 minutes et 5 secondes, c’est 10 secondes de mieux que son premier poursuivant. La grande forme du sociétaire de la Team Air Tahiti n’est pas une surprise : il avait remporté en juin la Taho’e puis le mois suivant la Super Taho’e, deux courses lancées par des déçus de la Te Aito, dont Steeve Teihotaata, forcément absent de la compétition ce samedi.

Kyle Taraufau, lui, est de toutes les courses, et de tous les podiums. Sur cette première étape, il devance de Revi Thon Sing, qui l’avait battu de quelques coups de rame lors de la Te Aito de juin. Une quinzaine de seconde plus tard, c’est Tuatea Teraimano qui passe la ligne, à 25 secondes du premier, donc. Seulement 32e à la Te Aito de juin, il s’était fait remarqué sur la dernière Hawaiki Nui Solo avec une victoire d’étape. Les deux autres avaient été remportées, justement, par Kyle Taraufau et Revi Thon Sing.

Des gros bras et du suspens, donc, au départ de la deuxième épreuve de ce samedi, le challenge Karyl Maoni. Longue de 28 kilomètres, la manche est lancée en direction du motu Martin deux grosses heures seulement après le retour des premiers sur la plage de Pirae. Bien décidé à faire la différence sur longue distance, Tuatea Teraimano prend en main la course et finit par s’imposer en 1 heure 50 minutes et 23 secondes. Malheureusement pour le membre de la Team OPT, son rival de Air Tahiti est combatif, et n’était qu’à 5 seconde de le rattraper au sprint. Kyle Taraufau ne fait pas carton plein mais s’installe confortablement à la tête du général pour remporter sa première victoire en Super Aito. Revi Thon Sing, lui, s’est fait sortir du quatuor de tête par Hitoroa Masingue et Tapuarii Tamaititahio sur le retour de Mahina. Il restera sur la troisième marche au général.

À noter aussi à la septième place seulement de ce classement où plusieurs grands noms ne figurent pas pour cause de déplacement aux États-Unis, de Tahianu Maha’a, originaire de Raivavae, mais envoyé par un club métropolitain. Et à la 8e place de Touanui Ly, premier du classement Note Mau motu réservé aux îliens. Prochain grand rendez-vous en V1 : La Hawaiki Nui Va’a Solo, les 19, 20 et 21 septembre entre Tautira et Moorea.