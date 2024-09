Le Terevau reprend ses rotations ce lundi après quatre mois et demi d’arrêt

À l’arrêt depuis le mois d’avril, la navette rapide a subit d’importantes interventions mécaniques et un carénage avancé pour être sûr de « repartir sans avoir à s’arrêter de nouveau ». Début août, le Terevau avait retrouvé une partie de son personnel et n’attendait plus, ces derniers jours, des feux verts administratifs. Les essais se sont bien passés et les autorisations sont là, a confirmé la société à TNTV. Le Terevau va enfin reprendre son activité, dès ce lundi 9 septembre.

« Une pause technique prolongée ». C’est ainsi que la société d’exploitation du Terevau avait annoncé la suspension des rotations pour « quelque temps » en avril dernier. La navette rapide, qui sortait déjà d’une panne de plus courte durée fin mars, avait dû commander des pièces, attendre patiemment leur livraison, puis faire l’objet de lourdes interventions mécaniques – un nouveau moteur, reconditionné, a été installé – avant de subir un carénage avancé et complet à la cale de Fare Ute.

Pour la direction, l’objectif de ce tir groupé était de « minimiser les interruptions futures », et de « repartir sans avoir à s’arrêter de nouveau ». Dans la « dernière ligne droite » ces derniers jours, l’entreprise, qui avait sorti la majeure partie de son personnel du chômage technique au début du mois d’août, n’attendait plus qu’une dernière série de tests en mer, des rapports d’inspection et des autorisations. Les essais se sont bien passés, les feux verts ont été donnés, et ce cycle de réparation est donc « enfin » terminé, comme l’a annoncé vendredi à TNTV le directeur administratif et financier de la société, Tuparau Ariitu. Le Terevau, déjà à flot, va reprendre ses rotations dès ce lundi.

Pas d’indication sur les pertes, forcément lourdes, de la société pendant ces quatre mois et demi de pause dans l’exploitation, ni sur l’état actuel des finances et de la trésorerie, mais fin août, Tuparau Ariitu se montrait confiant dans le retour des abonnés, malgré la concurrence toujours plus marquée sur la ligne Papeete – Vaiare. En plus du Tauati Ferry, qui multiplie les opérations de promotion, et du Vaearai, Aremiti a densifié son programme de navettes, avec jusqu’à 10 rotations par jour entre l’Aremiti 5 et 6. Terevau et ses 44 employés veulent faire la différence sur les prix, et rappellent n’avoir pas changé sa grille de tarifs du début d’année. « On a pas prévu de les augmenter » confiaient il y a peu les dirigeants de la compagnie.