À l’arrêt depuis avril pour une réparation moteur, la navette rapide rouge et blanche profite de cette période d’inactivité pour anticiper son entretien annuel. L’objectif pour la société d’exploitation : reprendre les traversées de manière pérenne, sans nouvelles interruptions pour le reste de l’année. Depuis début août, 38 des 44 employés ont déjà repris le travail, tandis que les 6 autres, directement affectés aux opérations sur le navire, restent au « chômage technique ». Selon la direction, cette situation devrait évoluer dès la reprise des rotations qu’elle espère « dans les prochaines semaines ».

Les travaux de réparation du Terevau approchent de leur terme. C’est en tout cas ce qu’affirme la société d’exploitation de la navette rapide qui assure, depuis 2012, la liaison entre Tahiti et Moorea. Premier concurrent de la société Aremiti, le Terevau traverse une période difficile depuis le début de l’année. À l’arrêt en raison de problèmes techniques depuis avril, la navette est actuellement en cale de halage à Fare Ute. Après presque quatre mois d’inactivité la direction se montre toutefois optimiste : « Nous sommes dans la dernière ligne droite », assure Tuparau Ariitu, directeur administratif et financier de la société. Après plusieurs interruptions techniques, dont celle-ci est la quatrième, la reprise semble enfin à portée de main. « Les pièces nécessaires sont difficiles à obtenir, et le remontage du moteur a pris énormément de temps. Il faut compter environ un mois pour remettre le moteur en état. Nous avons également avancé le carénage afin de minimiser les interruptions futures et pouvoir repartir sans avoir à nous arrêter de nouveau. Aujourd’hui, tous les voyants sont au vert », précise-t-il encore.

« On va revenir en force avec les prix les plus compétitifs »

Concernant la situation financière, la direction reconnaît un manque à gagner significatif. « Ça a été compliqué », confie le directeur financier, tout en soulignant que les bonnes performances des années précédentes ont permis de constituer « une réserve suffisante » pour surmonter cette période difficile. « Maintenant, il faut que l’activité reprenne », ajoute-t-il, se montrant confiant pour l’avenir. « Le marché parle de lui-même. Ce qui ont des abonnements mensuels vont les terminer et reviendront chez nous. Nos prix resteront inchangés puisqu’on a pas prévu de les augmenter. On va revenir en force avec les prix les plus compétitifs. Ce que je peux préconiser à nos clients de Moorea , c’est : tape’a te paari… dès que vous aurez terminé ailleurs, revenez, car le soleil brille mieux chez nous ».

Depuis début août, le Terevau a décidé de rappeler 38 de ses 44 employés qui ont donc repris le chemin du travail. Les six autres, affectés directement aux opérations du navire, reprendront leurs postes dès la reprise des rotations quotidiennes. À ce jour, aucune date officielle n’a été annoncée, la direction assure mettre tout en place pour « revenir au plus vite » mais se dit « tributaire » de décisions qui dépendent des autres. Ce mardi BV, Bureau Veritas, société spécialisée dans les essais, l’inspection, l’audit, et la certification, examinait d’ailleurs le navire… des essais devraient être effectués dans les jours à venir. La remise en service du navire est envisagée « dans les prochaines semaines ».