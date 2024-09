Aldo Maueau, toujours hospitalisé en Californie, est sorti du coma

La nouvelle avait de quoi rassurer, avant la prière de groupe organisé par la Fédération de va’a ce mercredi. Après avoir été plongé dans un coma artificiel suite à un malaise cardiaque lors de la Catalina Crossing, le président d’Air Tahiti Va’a s’est réveillé ce mardi matin. Son état de santé continue de s’améliorer assurent ses proches, et la communauté du va’a compte bien se mobiliser pour lui apporter soutien et réconfort.

Les nouvelles sont bonnes du côté de Newport Beach. Avant même le début du rassemblement religieux organisé au parc Aorai Tinihau ce mardi soir, Aldo Maueau – qui avait été plongé dans un coma artificiel après avoir été victime d’un malaise cardiaque lors de la Catalina Crossing – s’est réveillé ce mardi matin. À l’heure actuelle, l’état de santé du président d’Air Tahiti va’a, qui donnait déjà des signes encourageants lundi, continue d’évoluer positivement.

Rodolphe Apuarii, le président de la Fédération Tahitienne, en contact régulier avec la compagne du rameur, explique qu’il a commencé à bouger ses bras et ses jambes et à reconnaître son entourage ce mardi. « Le médecin a commencé à retirer certains appareils auxquels il était branché. Il commence à répondre et reprend petit à petit des forces, mais il lui faudra peut-être deux voire trois semaines pour récupérer pleinement. Aujourd’hui, nous sommes soulagés, mais nous attendons encore son retour, » ajoute-t-il.

Depuis l’annonce de cet incident qui touche « la grande communauté du va’a », les rameurs et leur famille sont nombreux à se mobiliser. Sur les réseaux sociaux, les messages d’encouragement, de réconfort et d’espoir affluent. La Air Tahiti Va’a Race, prévue ce samedi 14 septembre au parc Vairai, est pour l’instant maintenue. Les recettes seront partiellement reversées à sa famille, en plus de la somme récoltée au terme de la cagnotte solidaire lancée en ligne.