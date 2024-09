Le président d’Air Tahiti Va’a hospitalisé après un accident cardiaque à la Catalina

Aldo Maueau, président d’Air Tahiti Va’a, a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il participait à la Catalina Crossing en Californie. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a été plongé dans un coma artificiel. Depuis l’arrivée de sa famille à ses côtés ce lundi, le rameur donne des signes encourageants qui laissent espérer une amélioration de son état. Au fenua la fédération appelle à une prière collective ce mardi à 17 heures au fare Toa Maehaa du parc Aorai Tinihau.

La communauté du va’a est inquiète. Alors que les rameurs polynésiens ont fait carton plein en Californie, lors de Catalina Crossing, un incident vient noircir le tableau. Aldo Maueau, président d’Air Tahiti Va’a, a été victime d’un malaise cardiaque dimanche, environ deux heures après le coup d’envoi de la course. Engagé dans la catégorie Master 50, il a eu le temps de prévenir ses coéquipiers avant de perdre connaissance. Selon le coach de l’équipe, Matahi Tapatoa, « son cerveau a été privé d’oxygène pendant près de dix minutes avant que les secours ne parviennent à le réanimer ». Transporté d’urgence à l’hôpital de Newport Beach, il a été placé dans un coma artificiel et a reçu plusieurs traitements sous infiltration.

Sa famille à ses côtés

À entendre Matahi Tapatoa, qui est resté à ses côtés, son état évoluerait de manière encourageante. Encore plus depuis ce lundi, après l’arrivée de sa famille en Californie : « Hier, ils ont commencé à lui administrer des médicaments, et cela s’est très bien passé, explique-t-il. Aujourd’hui, avec sa femme et ses enfants à ses côtés, il a bien réagi. Je pense qu’il est vraiment content qu’ils soient là. Ils se sont serré la main et il réagissait quand elle lui parlait. Pour nous, c’est un bon signe, de bon augure pour la suite. »

Un rassemblement mardi à 17h

Tous attendent désormais les résultats d’un scanner effectué ce lundi après-midi pour évaluer plus précisément son état. Au fenua, sur les réseaux sociaux les messages de soutien se multiplient. La Fédération tahitienne invite d’ailleurs les rameurs « à venir nombreux » partager un « moment de recueillement et de solidarité ». Le rendez-vous est fixé à mardi, 17 heures au parc Aorai Tini Hau.