Le groupe Wane ne construit pas son Carrefour Moorea, mais n’a pas abandonné l’idée

La Fédération Tahei Auti ia Moorea s’est étonnée, ces derniers jours, du défrichage du terrain de Maharepa que le groupe Wane destine à un supermarché Carrefour. Le début des travaux au « mépris » de l’interdiction d’ouverture de l’Autorité de la Concurrence ? Non, répondent les propriétaires : il ne s’agirait que d’opérations de de nettoyage et de mise en sécurité qui ont été demandées par la mairie et les voisins. Le groupe a toutefois bien l’intention de revoir la copie du projet pour pour obtenir, à terme, un feu vert de l’APC.

Lire aussi : Sur la plage de Tiahura, la tranchée polémique a vite été rebouchée

Interdiction « bafouée », « situation alarmante », « menace environnementale », « Mépris de l’état de droit »… La Fédération Tahei Auti ia Moorea n’y est pas allée de main morte, vendredi, dans son communiqué consacré à Carrefour Moorea. Un projet de supermarché de 1830 mètres carrés, que le groupe Wane voulait installer sur un grand terrain lui appartenant à Maharepa. En septembre 2022, l’Autorité Polynésienne de la Concurrence (APC) interdit pourtant l’ouverture : cette nouvelle implantation du leader de la grande distribution tahitienne, déjà présent à Vaiare au travers de son magasin Champion, aurait de quoi décourager plusieurs autres projets, peser sur les plus petits commerces déjà existants… Et donc nuire à la concurrence. La décision n’a, depuis, pas été remise en cause : Carrefour Moorea, en l’état, ne se fera pas.

Non à l’ouverture, oui à la construction

C’est donc avec stupeur que les adhérents de la Fédération Tahei Auti ia Moorea ont observé, la semaine passée, des opérations de défrichage sur le terrain de Maharepa. Le groupe Wane aurait-il décidé de passer outre la décision de l’APC et se préparerait-il à faire sortir de terre son centre commercial ? C’est en tout cas la conclusion que tire le collectif d’associations environnementales, qui rappelle que le propriétaire, malgré le refus de l’autorité indépendante, a obtenu en septembre 2023 un permis de construire du Pays pour ce même supermarché. « Troublant », et « outrageux » juge la fédération dans un communiqué qui liste des conséquences négatives potentielles du projet, en matière sociale, économique ou environnementale. Tahei Auti ia Moorea finit par un triple appel : la renonciation par le groupe Wane au projet, une intervention « rapide et ferme » des autorités pour faire respecter la décision de l’APC, et une révision de la règlementation pour éviter des « incohérences institutionnelles » futures.

« L’incohérence » en question – entre l’interdiction d’ouverture de l’APC et le permis de construire du Pays, un an plus tard – Moetai Brotherson a voulu lui-même l’expliquer, ce lundi matin. Le président du Pays, qui était déjà en poste au moment de feu vert délivré après instruction de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) rappelle que ces permis sont accordés après vérification de la concordance des projets avec le Code l’Aménagement, le PGA ou le Code de l’Environnement. Pas sur la base du droit de la Concurrence, qui fonde les décisions de l’APC. « Il n’y a pas en l’espèce d’incohérence institutionnelle », assure donc le chef du gouvernement, promettant tout de même une « vérification » de la prise en compte effective des centaines de participations citoyennes au moment de l’étude d’impact environnemental.

Nettoyage à la demande de la mairie et des riverains

Quant aux mouvements sur le terrain de Maharepa, il ne s’agirait pas de la préparation d’une construction, comme l’explique la direction du groupe Wane. Seulement de défrichage, nettoyage et travaux d’entretien qui ont été « demandés par les autorités et les riverains ». La mairie de Moorea se serait inquiétée du danger que pourrait représenter ce terrain buissonneux dans un contexte d’épidémie de dengue. Et les voisins du terrain ont enjoint par lettre la SCI propriétaire de « procéder au nettoyage de la parcelle pour éviter toute nuisance liée au caractère marécageux de la zone et la propagation de nuisibles », et de le clôturer à l’issue du nettoyage pour « empêcher le parking sauvage et le dépôt de déchets verts ».

Le groupe ne fait que s’exécuter, donc, et affirme n’appliquer, à ce stade, que la partie défrichage du permis de construire de 2023. Ses responsables confirment tout de même n’avoir pas abandonné leur projet de nouveau supermarché. Pas question d’aller à l’encontre des décisions de l’APC, mais le groupe Wane compte prendre en compte les griefs de l’autorité pour présenter un projet modifié. Et obtenir à terme le feu vert pour ce Carrefour Moorea. Ces dernières années, plusieurs autres supermarchés ont reçu leurs autorisations pour s’installer sur l’île sœur et certains projets sont en cours de construction, notamment du côté des quais de Vaiare.