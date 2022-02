Deux supermarchés de Moorea obtiennent le feu vert de l’APC

L’Autorité polynésienne de la concurrence a autorisé l’installation de deux commerces sur Moorea : un Happy Market Intermarché à Vaiare et le déménagement du Supermarché Maharepa qui s’installera à la place de la Maison Blanche à Maharepa sous l’enseigne Painapo Market. D’autres projets sont en cours, notamment un supermarché Carrefour: les intéressés ont jusqu’au 3 mars pour envoyer leurs observations.

L’Autorité polynésienne de la concurrence a autorisé l’ouverture de Happy Market (SGAM) et celle du Painapo Market à Maharepa. Le premier sera installé à Vaiare, proche du magasin Champion. Les co-gérants, Stéphane Jiménez et Bruno Tehihira, prévoient une ouverture fin 2023 pour cet établissement dont la surface commerciale sera d’environ 800 m2. « Avec la franchise Intermarché, nous aurons une centrale d’achat importante derrière nous et nous ne venons pas à Moorea pour faire semblant. Nous serons très agressifs », prévient Stéphane Jiménez.

Concernant le Painapo Market, ce sont les gérants du supermarché Maharepa qui souhaitent déménager leur enseigne pour l’installer à la place de la Maison Blanche de Maharepa qui disparaitra. « Ce projet de déménagement ne rasera aucun espace vert, n’engagera aucune démission du personnel actuel mais créera des opportunités d’embauche car la surface sera plus grande que la première. Bonus : plus d’espace de stockage leur permettra d’augmenter leurs volumes d’achats qui aura pour finalité, des prix à la revente plus intéressants pour nous, les consommateurs… », s’enthousiasme la fédération Tāhei Moorea, qui œuvre pour un développement durable de l’île, sur sa page Facebook, et indique clairement soutenir le projet. « Nous estimons qu’il répond aux besoins des habitants avec une vision de prospérité sur le long terme. »

Ces deux décisions prises par l’Autorité polynésienne de la concurrence seront détaillées prochainement.

Une notification a également été publiée par l’Autorité polynésienne de la concurrence, concernant un futur Carrefour, à Maharepa, d’une futur surface commercial de 1 830 m2 (à titre d’exemple, Carrefour Faaa et sa galerie commerciale font 3 135 m²). Les personnes intéressées ont jusqu’au 3 mars pour envoyer leurs observations écrites éventuelles sur ce projet par mail, courrier postal, porteur ou fax (voir les contacts sur le site de l’Autorité polynésienne de la concurrence). « Le projet commercial Carrefour souhaite s’implanter entre le centre commercial de Maharepa et la Maison Blanche où doit s’implanter le Painapo Market. Ils prévoient un terrassement de 26 630 m2 », précise la fédération Tāhei Moorea sur sa page Facebook, appelant ses adhérents à s’intéresser au projet.

D’autres projets de supermarchés sont également en cours sur l’île sœur : un Super U à Varari, un mini-mall appelé Super Moz en face du quai de Vaiare et un centre commercial à Maharepa.