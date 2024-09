Moorea : la tranchée de Tiahura a été rebouchée

Quelques jours après les premières alertes, et quelques heures après la sortie de Moetai Brotherson sur le sujet, les usagers de la plage de Tiahura ont constaté, ce lundi que la tranchée creusée la semaine dernière avait été rebouchée. Pas de mur, donc, et pas de risque, a priori, qu’une construction ne mette en danger la plage de sable blanc, très étroite à cet endroit. Associations et riverains ne veulent tout de même pas en rester là, estimant que le propriétaire du terrain, en plein développement immobilier, a tout de même cherché à mener des travaux « en toute illégalité ». Ils demandent à l’administration de poursuivre les enquêtes lancées sur les conséquences et les objectifs et les de ces travaux avortés.

