Moetai Brotherson pointe du doigt les travaux sur la plage de Tiahura

Réagissant aux interpellations de riverains et à l’article de Radio1, le président du Pays a précisé qu’une construction si près de l’eau sur la plage de sable blanc serait « incompatible » avec le PGA de Moorea. Les travaux en cours – pour l’instant une tranchée profonde, mais qui semble destinée à accueillir un mur – n’ont pas fait l’objet d’autorisation. La DCA et la direction de l’Équipement vont mener, en plus des services de la mairie, des vérifications sur leur légalité.

[Mise à jour : les riverains ont constaté ce lundi que la tranchée avait été rebouchée]

L’affaire inquiétait les riverains et les associations environnementales. Elle a visiblement aussi attiré l’œil des autorités du Pays. La semaine dernière, passants et voisins ont constaté avec stupeur le creusement d’une profonde tranchée sur la plage de Tiahura, au Nord-Ouest de Moorea, quelques mètres après les Tipaniers et le Sunset Beach. Des travaux lancés tout au bout d’un terrain récemment vendu pour faire du développement immobilier – plusieurs fare sont en construction à quelques dizaines de mètres de là – et qui semblent préparer les fondations d’un mur ou d’un muret. Une construction qui se retrouverait toute proche du rivage, voir au contact de l’eau les jours de gros temps. La plage est en effet très étroite à cet endroit et le sable sorti de la tranchée, entassé côté mer plutôt que du côté du terrain, la recouvre déjà presque entièrement. Pour les riverains, qui ont saisi les services de la mairie et la fédération environnementale Tahei Auti ia Moorea, pas de doute : ce mur, s’il était construit fait peser un grand danger sur la plage, en favorisant l’expulsion du sable blanc, devant le terrain puis au-delà.

Interpellée à son tour, la présidence a précisé ce matin qu’elle ne disposait « à ce jour d’aucune information sur la nature des travaux envisagés par le ou les propriétaires privés ». C’est donc « sous réserve » que Moetai Brotherson s’est exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux. Pour préciser qu’aucune autorisation n’a été demandée auprès de la Direction de la construction et de l’aménagement et qu’une construction si proche de l’eau, si elle devait être réalisée, serait « incompatible avec les prescriptions réglementaires du plan général d’aménagement ». La DCA s’est rapproché des services de Moorea, qui avaient envoyé des muto’i sur place faire des constats dès mercredi, et ce afin « d’entamer les démarches idoines ». Elle ne sera pas la seule administration sur le sujet : la direction de l’Équipement va aussi vérifier si ces travaux ne constituent pas un « empiètement non autorisé du domaine public maritime ». Ce qui semble être le cas, ne serait-ce par la position des tas de sable, côté plage, et sur lesquels avait été momentanément installé un panneau « Propriété privée ». « Il est rappelé que l’occupation non autorisée du domaine public du Pays donne lieu notamment à l’établissement d’une contravention de grande voirie », précise Moetai Brotherson.