Michaël Gregorio retrouve le fenua avec « beaucoup d’émotions »

L’artiste aux 1000 voix est arrivé à Tahiti – Faa’a ce lundi matin, à quelques jours des trois représentations de son « Odyssée de la voix » sur la scène du Grand Théâtre. Un retour très attendu par ce Français à la renommée internationale, qui avait déjà enflammé la Maison de la Culture en 2014 et 2018. Dès sa sortie de l’avion, et après un accueil traditionnel tout en fleurs et en danses, il évoque ses souvenirs « magnifiques » au fenua et les « surprises » qu’il réserve au public polynésien jeudi, vendredi et samedi.

Des colliers de fleurs, quelques pas de danse, et c’est une foule de souvenirs qui revient à l’esprit de Michaël Gregorio. L’artiste français, accueilli ce lundi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a n’en est en effet pas à son premier contact avec le fenua : il avait déjà conquis le public du Grand Théâtre à deux reprises, en 2014 et 2018. « C’est énormément de souvenirs, de très très bons souvenirs. C’est un peu devenu un rendez-vous incontournable dans ma tournée, je sais que c’est toujours des rencontres, c’est toujours un public extraordinaire, il se passe toujours des choses magnifiques, qu’on n’oublie pas quand on s’en parle entre nous », détaille le showman, qui amène avec lui un groupe de musiciens chevronnés. En bon chanteur, il n’avait pas oublié certaines mélodies et paroles locales, notamment celle de Fakateretere. Il avoue par contre sans détour que son ‘ori Tahiti, lors de l’accueil traditionnel assuré à l’aéroport par Aparima Rau était un peu rouillé. « C’est une catastrophe, rigole-t-il. Il faut vraiment que je prenne des cours, parce que c’est la troisième fois que je viens, et c’est la troisième fois que je me dis : je sais pas quoi faire de mes jambes ».

Michaël Gregorio sait en revanche quoi faire de ses cordes vocales. Le Français, qui s’est déjà exporté sur nombre de scènes internationales, revient au fenua, à l’invitation de Sonia Aline Productions, Radio1 et Tiare FM, avec un nouveau spectacle, l’Odyssée de la voix. « J’avais beaucoup de choses à raconter… Il y a des imitations, mais pas que ça, il y a plein d’autres choses, on tourné des films, c’est un grand spectacle de divertissement, décrit-il. Et évidemment je réfléchis à quelques surprises locales… »

On en saura pas plus pour l'instant, mais Michaël Gregorio répondra à d'autres question lors d'une conférence de presse ce lundi après-midi.