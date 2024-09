Thomas Lubin finit menotté lors d’une escale aux États-Unis

De retour de Suède avec Cédric Wane, après leur performance à la Ötillö, l’athlète a été empêché de remonter dans l’avion après l’escale à San Francisco, et a même été arrêté, menotté et interrogé par le FBI. À l’origine de cette histoire ahurissante, qu’il raconte à TNTV, une simple interaction avec une passagère américaine, entrée en furie après s’être vue demandée de relever le dossier de son siège pendant un repas.

Lire aussi : Lubin et Wane « ne pouvaient pas espérer mieux » après leur 7e place à l’Otillo

Ce devait être un retour triomphal pour Thomas Lubin ce fut finalement une expérience effroyable. Le triathlète, tout juste sorti des eaux suédoises où il a fini dans le top10 des Mondiaux Ötillö aux côtés de Cédric Wane, avait embarqué de Paris vendredi pour atterrir ce samedi au fenua. Mais son voyage a été interrompu d’une façon des plus inconfortables : lors de l’escale à San Francisco vendredi, le sportif a été menotté et placé en cellule, comme il l’a raconté à TNTV.

Manque de courtoisie et passagère en furie

À l’origine de cette arrestation, une interaction avec une autre passagère de l’avion, une Américaine, assise juste devant Thomas Lubin durant le premier tronçon. La conversation aurait pu être des plus brèves : le swimrunner lui a demandé, « vraiment poliment » assure-t-il, de relever le dossier de son siège au moment de la distribution des plateaux repas. Sauf que la passagère, qui s’était semble-t-il déjà fait remarquer dès le début du vol auprès de l’équipage de French Bee – un sponsor du duo – n’est visiblement pas d’humeur à s’exécuter. Le sportif décrit une « tornade » à la chaine de télé : propos « agressifs », « presque délirants », prises de photo – Thomas Lubin a mis la main devant pour l’en empêcher… Cédric Wane et lui obtiennent auprès de l’hôtesse, « adorable » et visiblement consciente du problème, de changer de place pour s’éloigner.

Mais l’Américaine ne semble pas vouloir baisser les armes, et avant la fin du vol, demande, par équipage interposé, des excuses, que Thomas Lubin fait pour apaiser la situation, mais qu’elle n’accepte finalement pas. À San Francisco, elle va plus loin et saisit les autorités à propos de Thomas Lubin et même d’une des hôtesses. Résultats : des agents sont là, au moment du réembarquement pour arrêter le champion. Menotté, il est placé en cellule et subit, après une longue attente, un interrogatoire d’un agent du FBI… De quoi rater, bien sûr, sa correspondance vers Tahiti.

« Engager des poursuites contre une dame névrosée, c’est dangereux »

Une histoire ahurissante, qui finit tout de même par se démêler. Les récits du swimrunner polynésien et ceux de l’équipage se croisent, et les forces de l’ordre américaines, qui n’avaient fait qu’appliquer la procédure pour ce genre de signalement, finissent par le relâcher, sans aucune charge ou interdiction quelconque de voler. Il lui faudra tout de même passer une nuit à l’hôtel et racheter un billet d’avion pour finalement arriver en Polynésie ce dimanche. Bilan : 100 000 francs de dépense, qu’il espère voir d’une manière ou d’une autre « pris en charge », un bon coup d’angoisse, qui restera longtemps un petit traumatisme, et un retour gâché après la performance de l’Ötillö. Pas fâché d’être rentré, Thomas Lubin insiste sur le professionnalisme du staff de la compagnie, et même sur la sympathie de certains policiers américains… Quant à la passagère, il garde en tête l’option de déposer une plainte. « Engager des poursuites contre une dame névrosée, c’est dangereux, confie-t-il à TNTV. Mais en même temps (…) je n’ai pas envie que cette injustice reste en l’état ».