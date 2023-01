Michael Jackson sera incarné au cinéma par son neveu

Jaafar Jackson, fils de Jermaine et neveu de Michael, jouera le rôle-titre du biopic « Michael ».

Il a 26 ans, c’est le fils de Jermaine Jackson et l’oncle du King of Pop : Jaafar Jackson interprétera Michael Jackson dans Michael, le biopic réalisé par Antoine Fuqua dont le tournage est prévu cette année.

« Je me sens humble et honoré de donne vie à l’histoire de la vie de mon oncle », a déclaré Jaafar Jackson sur Instagram, peu de temps après que le réalisateur du film, Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) ait confirmé le casting du jeune homme dans le rôle-titre. Le fils de Michael, Prince Jackson, a répliqué : « Je ne pourrais pas être plus heureux et plus fier de lui, il a travaillé comme un dingue et je sais qu’il fera un excellent job. »

Le film, produit par Lionsgate et Graham King, producteur du biopic Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen, est réalisé en collaboration avec les exécuteurs testamentaires de Michael Jackson. Le scénario est signé John Logan, à qui l’on doit de grands succès tels que Gladiator avec Russell Crowe et The Aviator, dans lequel Leonardo di Caprio incarnait le magnat de l’aéronautique Howard Hughes.

Jaafar Jackson a démarré une carrière de chanteur-compositeur en 2049, avec ce titre Got Me Singing :