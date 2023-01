Dépistage du RAA : échographie du cœur gratuite pour les élèves de 6e

Depuis 2019, le Centre du RAA organise régulièrement des campagnes de dépistage directement en milieu scolaire. Cette semaine l’équipe s’est installée au collège de Paea avec l’objectif de dépister les 150 élèves inscrits en 6e.

Le programme de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu lancé en 2019 par la Direction de la santé se poursuit. C’est le centre du RAA dont le dépistage est une des activités majeures qui est en charge de le faire appliquer. Ainsi, depuis sa création, chaque année, le centre accorde un point d’honneur au dépistage scolaire. En collaboration avec la Direction générale des enseignements et de l’éducation (DGEE) et les chefs d’établissement des collèges, l’équipe constituée d’un médecin et de trois infirmières se déplace dans les établissements pour effectuer des échographies du cœur sur les collégiens. « On a choisi des enfants de 6e pour des raisons de pic d’incidence puisque la maladie est plus fréquente entre 5 ans et 14 ans », explique le docteur Segalen, directeur du centre.

Depuis la semaine dernière, c’est au collège de Paea que l’équipe s’est installée. Objectif : dépister les 150 élèves de 6e inscrits dans l’établissement. Pour le principal du collège, Christophe Tellier, c’est important de participer à cette campagne organisée conjointement entre le ministère de la Santé et la DGEE. « On veut faciliter l’accueil de ce personnel dans un environnement scolaire en action et aussi travailler sur la communication et le dialogue avec les familles ».

Cet examen rapide et sans douleur dure environ 5 minutes. Les enfants chez lesquels des anomalies sont décelées sont ensuite suivis et invités à voir un cardiologue au centre du RAA. Sur l’année scolaire 2021/2022, 2 849 enfants ont bénéficié de ces dépistages et 262 ont été revus par un cardiologue. Au total, cette précédente campagne a ainsi permis d’identifier 91 enfants porteurs de séquelles cardiaques du RAA. Pour l’année en cours, le centre prévoit des dépistages à Tahiti, aux Tuamotu, aux Australes ou encore aux Marquises… L’objectif étant de réussir à couvrir l’ensemble du territoire polynésien d’ici 2024.

Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une maladie inflammatoire non transmissible. Il s’agit d’une complication d’une pharyngite non traitée, due au Streptococcus pyogenes (streptocoque groupe A). Le RAA affecte surtout les individus âgés de 5 à 15 ans. La maladie peut entraîner une inflammation et des lésions cardiaques. Les lésions cardiaques les plus graves requièrent le remplacement des valves cardiaques. Le RAA se manifeste tout d’abord par des douleurs et gonflements articulaires de courte durée, puis par une cardite (inflammation du cœur) ou des mouvements involontaires anormaux (chorée) liés à une inflammation cérébrale. On peut également observer des éruptions cutanées ou des nodules sous-cutanés.