Michel Bourez est en route pour les jeux Olympiques, après un retour aux sources réparateur. Dans ses interviews accordées aux médias, il apparaît pleinement rétabli de sa blessure et l’esprit serein. Il a pris le temps de vivre entouré de ses proches après plusieurs mois à l’étranger. C’est pour les premières épreuves de surf aux JO de l’histoire qu’il rejoint ses coéquipiers français à Tokyo.

Première phrase sur sa page Facebook, « Go big or go home ». Michel Bourez a du revenir à Tahiti suite à une blessure au cou lors des Championnats du Monde ISA (International Surfing Association) au début du mois de juin. Sa participation aux épreuves des JO étant acquise, il a pu faire une pause après deux années intenses de qualification et de préparation à ce qui l’attend.

Retour aux sources bénéfique

Une chance d’un certain point de vue, puisqu’il repart riche du soutien de sa famille et de ses amis. Ces derniers ont réalisé une vidéo d’encouragement qui a été diffusée juste avant son départ, dimanche. Il « est déjà leur héro » avec son « beau parcours » et ils attendent de lui ce qu’il a de meilleur, « pas seulement participer » mais bien « ramener une médaille« .

Pendant son séjour à Tahiti il s’est bien sûr soigné, et a pu à nouveau glisser sur les eaux polynésiennes avec Ariihoe Tefaafana en foil le 6 juillet. Dans une interview au magazine sportif L’Équipe, il déclarait le 14 juillet avoir retrouvé 90% de ses capacités. C’est pleinement rétabli qu’il a pu partager quelques vagues avec son filleul, Kavei Pierson, le 15 juillet.

Dernière ligne droite

Après ce mois passé à Tahiti, il a un objectif clair : « ramener une médaille« . Dans son interview à Surf Session il répond : « L’objectif premier lorsque je vais sur une compétition c’est de la remporter« . Les conditions climatiques au japon peuvent être un obstacle, mais le polynésien de l’équipe française est conscient de ses forces et de ses faiblesse. « On sait que les conditions sont très petites au Japon à cette période. Ça va être compliqué pour quelqu’un qui a un gabarit comme le mien. Je reste positif, tout peut arriver. Comme un cyclone qui passe (au large) et qui amène des bonnes conditions. »

Les Polynésiens pourront suivre les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en direct sur les médias télévisés locaux, mais également dans les jardins de Paofai les 30 et 31 juillet de 12h20 à 17 ou 18 heures, puis de 21 heures à 4 heures du matin.