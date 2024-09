Miss T Tahiti : une élection de beauté et un appel à la tolérance

Huit candidates sont en lice pour la couronne de Miss T Tahiti 2024. La gagnante défendra la transidentité au fenua mais aussi en France où elle participera au concours de Miss T France 2025. Car au-delà du concours de beauté, il s’agit de défendre une cause et d’appeler à l’acceptation et à la tolérance.

Après une première édition réussie l’année dernière, le comité Miss T Tahiti organise la deuxième édition ce samedi, dans les jardins de la mairie de Papeete. Il s’agit avant tout d’un concours de beauté pour les femmes trans mais aussi de se battre pour leur cause et appeler à l’acceptation et à la tolérance. Même si à Tahiti, les transgenres sont mieux acceptées que dans d’autres pays, précise Doriana Wong, présidente du comité Miss T Tahiti, il reste tout de même encore de l’intolérance. « Nous voulons montrer que ces personnes existent, qu’elles ont leur place dans la société et il faut les accepter telles qu’elles sont. » O’Omaka Gendron, Miss T Tahiti 2023, explique que cette couronne n’a rien changé dans sa vie, sauf peut-être le regard de ses followers qui la suivaient déjà pour sa profession de maquilleuse et qui la regardent aujourd’hui comme une Miss. « On est là pour valoriser et redorer l’image des raerae en Polynésie. Et rien que le fait de défiler dans les jardins de la mairie de Papeete, c’est vraiment un énorme pas en avant. C’est un lieu assez symbolique au final (c’est là que se déroule l’élection de Miss Tahiti) et le comité a fait de cette élection une élection assez prestigieuse donc beaucoup plus médiatisée et visible par la population. » Inscrite à son insu, elle s’est prise au jeu, sans crainte et sans appréhension, et elle a travaillé dur pour décrocher la couronne. Avec toujours ce message d’espoir : « Nous ne sommes pas des bêtes de foire, nous avons toujours été présentes dans la culture polynésienne. On essaye avec les filles de donner la meilleure image de la trans en Polynésie, celle d’une femme active, indépendante qui sait se débrouiller dans la vie et qui n’a pas peur de répondre aux moqueries des gens par, tout simplement, leur brillante façon de réussir dans la vie. »

Une précédente élection existait pour les femmes transsexuelles, celle de Miss Vahine Tane. organisée par Jean-Claude Mensier depuis la fin des années 1990. Il accuse d’ailleurs le comité de Miss T Tahiti de contrefaçon. Il avait notamment expliqué à Tahiti Infos que l’élection « lui appartient » et que « la marque avait été déposée à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle, ndlr) ». Miss T Tahiti était donc pour lui de la concurrence déloyale. Mais Doriana Wong est décidée à ne pas se laisser faire. « J’ai travaillé pendant de longues années avec Jean-Claude, je le connais, je sais comment il est. Il fait ce qu’il veut mais il ne m’atteindra pas. À travers cette élection, je me bats pour une cause et pas pour du business, contrairement à Jean-Claude. Il continuera toujours ses menaces, il m’en veut et je ne me laisse pas faire. Il fait son élection Miss Vahine Tane, c’est son problème, moi je m’occupe de mon comité Miss T Tahiti. »

L’élection de Miss T Tahiti est prévue ce samedi dans les jardins de la mairie de Papeete, à partir de 18 heures. Et retrouvez les photos des candidates sur la page Facebook Miss T Tahiti.