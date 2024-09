Le Quai d’Orsay déconseille les voyages en Azerbaïdjan

Le ministère français des Affaires étrangères déconseille à ses ressortissants, y compris bi-nationaux, de se rendre en Azerbaïdjan en raison de « risques d’arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable ».

C’est un cran de plus dans la guerre diplomatique entre Paris et Baku : le Quai d’Orsay recommande aux citoyens français et bi-nationaux de ne pas se rendre en Azerbaïdjan, pour des voyages de tourisme comme d’affaires, car en cas d’arrestation ou de détention provisoire, « le respect des droits fondamentaux n’est pas garanti. »

« Tout ressortissant français arrêté s’expose à un placement en détention provisoire, ou une interdiction de sortie du territoire, dont la durée peut s’étendre sur plusieurs mois ; à de lourdes condamnations à des peines d’emprisonnement au terme de procès qui peuvent ne pas respecter les droits de la défense », peut-on lire sur le site du ministère des Affaires étrangères. Baku, qui reconnaît l’arrestation de deux Français – l’un pour des faits supposé d’espionnage, l’autre pour des faits non précisés dans le métro de la capitale, a immédiatement réagi, sommant la France de « mettre fin à sa campagne de diffamation », indique France Info.

Pour rappel, l’Azerbaïdjan reproche à la France son soutien à l’Arménie dans le conflit territorial qui oppose les deux voisins. C’est ainsi que le gouvernement azerbaïdjanais a créé une « ONG », le « Groupe d’initiative de Bakou » pour courtiser les mouvements indépendantistes dans les outre-mer français, notamment en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, où des élus loyalistes réclament une commission d’enquête parlementaire sur ces agissements. En juillet, le GIB organisait un « Congrès des colonies françaises » qui a acté la création du « Front de libération international des colonies françaises ».