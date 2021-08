Miss Tahiti 2021 est vaccinée : elle souhaite « motiver les gens à suivre son exemple »

Miss Heiva, Natalia Louvat, et la deuxième dauphine, Eileen Thuau, sont déjà vaccinées. Ce mercredi, c’était au tour de Miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson, d’avoir sa première injection à l’hôpital. Une vaccination médiatisée pour « inspirer ceux qui hésitent encore à le faire ».

Miss Tahiti 2021 était tout sourire ce mercredi matin. Tout juste un peu d’appréhension, avouait-elle, mais rassurée de voir ses proches se faire vacciner, elle était désormais sûre de son choix. Tumateata Buisson a reçu sa première dose de Pfizer au centre de vaccination de l’hôpital et souhaitait médiatiser cette piqûre : « Je respecte ceux qui ne souhaitent pas le faire mais si je peux inspirer ceux qui hésitent encore, alors tant mieux. J’espère motiver des gens à venir car la vaccination est une des clefs pour sortir de cette crise. »

Se protéger elle, protéger ses proches mais aussi toute la population et évidemment se préparer pour participer à l’élection de Miss France. Si elle n’a pas encore eu de consigne sur une éventuelle obligation vaccinale pour les candidates, être vaccinée facilitera grandement les déplacements et les interactions inévitables du concours. Et cela « rassure » Tumateata Buisson. « J’ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont au front tous les jours, les infirmiers, les médecins, les personnels soignants et qui se battent pour prendre soin de nous », a-t-elle également expliqué. Miss Tahiti 2021 s’est dit « soulagée » mais pas à 100% car il lui reste la deuxième dose, qu’elle devra faire à partir du 25 août.

Claude Panero, la directrice de l’hôpital, également présente pour accueillir la Miss, était satisfaite de voir Tumateata Buisson être vaccinée car cela peut aider à promouvoir la vaccination. Même si les chiffres de contamination du variant Delta et ceux de la filière Covid au CHPF ont déjà boosté la vaccination. Le centre de l’hôpital enregistre une hausse de la fréquentation de 300% ces derniers jours, comme l’explique Claude Panero.

La directrice du Centre hospitalier de la Polynésie française a précisé que l’établissement travaillait sur les deux fronts : « L’hôpital est mobilisé sur le centre de vaccination mais également dans les services. C’est évidemment des prises en charge et des hospitalisations très élevées, dans des niveaux préoccupants et nous essayons d’assurer aussi, dans la maîtrise de nos organisations, l’anticipation de ces prises en charge en hospitalisation. Et il était important de compléter la stratégie de vaccination territoriale. »