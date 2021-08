La carte nationale d’identité change de format en Polynésie

La carte nationale d’identité change de look en Polynésie à compter du 2 août 2021. Toute nouvelle édition ou renouvellement de CNI se fera au format carte de crédit avec des mesures de sécurité plus avancées et une validité qui passe de 15 à 10 ans. Les démarches d’obtention et son usage restent inchangés.

Elle est plus pratique à conserver, inclusive avec des éléments en relief pour les malvoyants, et elle est équipée de plusieurs nouveaux éléments de sécurité : la nouvelle carte nationale d’identité (CNI) sera dorénavant délivrée en Polynésie. Sa période de validité passe de 15 à 10 ans. Les anciennes cartes restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

Une CNI moderne pour plus de sécurité

Les symboles de la République seront intégrés à son habillage : le drapeau, la Marianne et le texte de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Plusieurs éléments innovants assureront une sécurité optimale : un dispositif holographique qui protégera la photo et une puce sécurisée. La CNI comportera à présent un élément électronique contenant deux empreintes digitales du titulaire pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

La démarche à suivre pour obtenir la CNI reste inchangée : l’usager a la possibilité de déposer une pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire. La demande peut être effectuée par l’usager dans la mairie de son choix sur l’ensemble du territoire français et notamment en Polynésie dans les communes suivantes : Arue, Pirae, Punaauia, Faa’a, Mahina, Paea, Papeete, Taiarapu-Est, Moorea, Bora-Bora, Raiatea, Tubuai, Rangiroa, Hiva-Oa.

