Agendas et cartables gratuits, c’est la rentrée sur Radio1 et Tiare FM !

Comme chaque année depuis 32 ans, Radio1 publie et distribue gratuitement des agendas scolaires. Depuis hier dans les magasins Carrefour de Tahiti, les animateurs de Radio1 font le bonheur des écoliers avec cet agenda qui les aidera à bien démarrer l’année. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, cette année encore Radio1 et Tiare FM mettent en jeu 100 cartables garnis à gagner par tirage au sort.

Trente-deux ans, mais toujours à l’école ! C’est l’agenda scolaire que Radio1 offre chaque année à 10 000 élèves du fenua pour les accompagner dans l’année scolaire qui débute la semaine prochaine.

En vedette sur la couverture, DJ Harmelo, à la fois producteur et animateur, influenceur et entrepreneur, qui construit sa carrière sur de solides bases musicales acquises au conservatoire. Cette édition 2021-2022, fidèle à la formule qui fait son succès, regorge de pages pratiques : mémo de réo tahiti, phrases usuelles en anglais, espagnol et mandarin, tables de multiplication, cartes du monde et de la Polynésie, fuseaux horaires, fédération sportives et contacts utiles sont à portée de main dans l’agenda Radio1.

Nos animateurs ont débuté mardi la distribution à Carrefour Faa’a. Ce matin à 11 heures, les écoliers (ou leurs parents !) les retrouveront à Carrefour Taravao. Demain jeudi ils seront à 11 heures au magasin Carrefour Arue, puis à 14 heures à Carrefour Punaauia.

100 cartables garnis à gagner !

Et comme chaque année également, Radio1 et Tiare FM s’associent avec le centre Moana Nui de Punaauia pour l’« opération cartable » du 4 au 15 août. À la clé : un sac à dos rouge et noir rempli de fournitures scolaires – classeur, feuilles, cahiers, crayons et feutres…

Pour jouer, 3 options : si vous écoutez Radio1, envoyez par SMS « CARREFOUR PUNA » au 7321. Si vous écoutez Tiare FM, envoyez par SMS « CARTABLE » au 7321. Ou bien déposez votre bulletin dans l’urne prévue au magasin Carrefour Punaauia. Chaque jour de semaine à partir de mercredi 4 août jusqu’au vendredi 13 août, Choco prendra l’antenne à 16h10 pour annoncer les gagnants en direct.

Une bonne rentrée scolaire, c’est forcément avec Radio1 et Tiare FM !