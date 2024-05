Originaire de Punaauia, Kalani Li Chao-Itchner est née en Nouvelle-Zélande. Grâce à ses parents qui travaillent dans l’aviation, elle a eu la chance de parcourir les cinq continents. Après des études en tourisme sur sa terre natale, la candidate numéro 3 a été hôtesse de l’air à Dubaï et exerce aujourd’hui en tant que professionnelle dans la beauté du regard.

Une globe-trotteuse à la carrière atypique. À 22 ans, Kalani Li Chao-Itchner, élue Miss Punaauia en 2019, a déjà un sacré parcours. Née au pays des Kiwi, elle a grandi à Arue avant de s’installer sur la côte Ouest de l’île. Issue d’une famille de professionnels de l’aéronautique, la jeune femme s’est très vite prise de passion pour les voyages. Après avoir obtenu son baccalauréat elle s’était lancée sur les traces de ses parents en se formant en Nouvelle-Zélande. « J’ai fait des études de tourisme avant d’être hôtesse de l’air à Dubaï et là, je suis professionnelle individuelle dans la beauté du regard. Je pose des extensions de cils, s’amuse la candidate n°3. J’ai un parcours totalement atypique et j’aime bien sauter du coq à l’âne. » Un style de vie qu’elle assume et qui fait selon elle la « femme forte » prête aujourd’hui à poursuivre « un rêve de petite fille » mais aussi à « rendre hommage à ses grands-parents » en se présentant à l’élection.

Sensibiliser au harcèlement scolaire

Outre les multiples casquettes qu’elle a portées ces dernières années, Kalani est également passionnée de ori tahiti. Elle a fait ses débuts au Conservatoire artistique avant d’intégrer la troupe de Makau Foster, puis de suivre Hirohiti Tematahotoa sur des concours à l’international en tant que soliste. Elle a ensuite fait son premier Heiva avec la troupe Hana, et danse aujourd’hui avec Hei Tahiti. Un beau chemin artistique donc qui est venu, là encore, conforter son envie de se lancer dans l’aventure Miss Tahiti. Du haut de son mètre soixante-dix, elle voit ainsi ce défi comme l’occasion de passer un message de paix en sensibilisant les Polynésiens à la violence et au harcèlement scolaire. « C’est une problématique très présente et d’actualité, regrette la jeune femme. Il y a un vraiment un message de gentillesse, d’acceptation des différences à faire passer. Il faut vraiment que cette méchanceté gratuite cesse. »

