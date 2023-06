Miss Tahiti : les canididates à l’heure du grand oral

Les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2023 ont passé l’ultime épreuve avant l’élection. Interrogées sur leurs parcours leur aspiration et questionnées sur des sujets de culture générale, elles ont été notées par un jury. Une note capitale puisqu’elle compte pour 40% de la note finale.

J-4 avant la grande soirée d’élection. Avant de se retrouver sur la scène de la mairie de Papeete, les dix prétendantes au titre de Miss Tahiti ont passé l’épreuve orale, celle qui compte pour 40 % de la notation finale. Ce lundi, elles ont défilé tour à tour devant le jury installé dans la salle Hibiscus de l’Intercontinental Tahiti. Elles ont été notées sur leur personnalité et leurs valeurs, mais aussi sur leurs connaissances de l’actualité et leur culture générale. Pendant quinze minutes, elles se sont donc prêtées au jeu des questions-réponses du jury présidé cette année par David Maitai. « Pas de fausses notes » dans la promotion selon le comité. Certaines ont même réussi à s’attirer les faveurs de certains membres du jury et à « grimper » dans leur estime . « Ça s’est super bien passé. On a eu des candidates qui nous ont surpris et ça va être vraiment difficile d’élire la Miss », confie le chanteur Nohorai Temaiana membre du jury.

Les dès sont donc lancés et les candidates sont « plus que prêtes » pour la grande soirée d’élection prévue ce vendredi dans les jardins de la mairie. Les défilés et tableaux du grand soir compteront pour 30 % de la note finale (restent 20% pour les votes par SMS et 10% pour le test de culture générale), et forcément, les candidates répètent très sérieusement. Le thème cette année : le triangle polynésien. » Ça va être une soirée qui va tourner autour de la navigation dans le pacifique », précise Leiana Faugerat qui salue une promotion de candidates « soudées, solidaires, dynamiques ». Une invitation au voyage donc, avec un passage par Hawaii, la Nouvelle-Zélande ou encore l’île de Pâques.

Rendez-vous vendredi pour découvrir les différents tableaux mettant à l’honneur certaines îles du Pacifique sans oublier le passage tant attendu des 10 candidates en tenue végétale. Une soirée qui s’annonce extravagante. Il reste encore quelques places en tribune pour pouvoir soutenir votre candidate favorite, elles sont disponibles sur la billetterie en ligne ticket-pacific.pf