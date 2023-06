Moorea : polémique sur les factures de l’EPIC

Une partie des administrés de Moorea ont reçu ces derniers jours des factures d’électricité beaucoup plus salées qu’à l’accoutumée. Ni augmentation de tarif, ni « bug » de calcul, assure l’Epic, les relevés du mois dernier ont seulement porté sur des périodes plus longues, atteignant 60 jours au lieu des 30 habituelles. Problème : cette instabilité dans la relève a abouti à l’application de tranches supérieures de tarifs et donc à une facturation plus élevée.

Mauvaise surprise à Moorea. Depuis quelques jours certains habitants se plaignent de leur facture d’électricité du mois de mai dont le montant est particulièrement élevé. Des facturations qui ont fait l’objet de gros coups de gueule et de beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux et jusqu’à la mairie. Certains usagers expliquent qu’ils ne payaient pas plus de 6000 francs « avec EDT », longtemps aux manettes du réseau de l’île sœur. Et que la note approchait des 50 000 lors du dernier relevé de l’Etablissement public industriel et commercial (Epic) Te ito rau no Moorea- Maiao, qui a pris le relais en fin d’année dernière.

La bonne conso, mais pas forcément les bons tarifs…

Des bonds que l’établissement a commenté et regretté sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. Selon la direction, c’est « un décalage de la relève au cours du mois de février », qui est à l’origine de ces facturations parfois très élevées. Le décalage s’est répété, de mois en mois, et a aboutit à des facturations du mois d’avril 2023 finalisées le 30 mai et calculées sur des période pouvant aller jusqu’à 60 jours au lieu de 30. Mais « les personnes ont été facturées de l’électricité qu’elles ont consommée, on n’a pas facturé plus », et les tarifs n’ont pas changé, insiste Lionel Lafage, le directeur de la jeune structure.

Les usagers auraient donc simplement payé en décalé des consommations réellement effectuées ? Pas si simple. Car la tarification de l’électricité se fait par tranche. Plus la consommation est élevée, plus le kilowattheure est cher. Et, forcément, plus la période de facturation est longue, plus la note est salée pour la même électricité consommée. Une situation qui a forcément impacté la trésorerie des familles, reconnait aujourd’hui le directeur, qui promet des rectifications au cas par cas, des paiements échelonnés si nécessaire. Le responsable assure aussi que le système de facturation « a été rectifié » et que toutes les factures (estimées ou sur relevés) seront désormais calculées sur 30 jours, sans exception.

Plus de surprise donc pour les administrés de Moorea qui devrait recevoir dès le mois de juillet des factures qui devraient correspondre à une consommation réelle sur un mois. L’épic, qui dans un message Facebook « s’excuse sincèrement pour les désagréments occasionnés » se tient à disposition de ses clients pour d’éventuelles réclamations, à l’adresse mail contact@itonomoorea.pf, au 40 55 01 55 ou directement à l’agence clientèle de Vaiare.