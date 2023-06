Un préavis de grève à la CCISM… à une semaine de ses élections

A Ti’a i mua menace de faire grève jeudi à la Chambre de commerce. Un mouvement qui n’a d’après le syndicat rien à voir avec les élections consulaires du 27 juin, mais qui porte sur les conditions de travail, le déménagement du pôle entreprise et l’organisation des services. Stéphane Chin Loy, lui, dénonce une manipulation.

C’est un mouvement qui tombe mal. Le syndicat A ti’a i mua a déposé vendredi dernier un préavis de grève à la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers, comme l’a appris ce lundi Tahiti Infos. Un document qui liste des revendication en matière d’organisation – des RH notamment -, de respect des accords passés ou du rôle des représentants du personnel, qui fait aussi état de crainte sur l’imminent déménagement du pôle entreprise dans l’ancien bâtiment de But, de l’autre côté de la rue… Et qui menace, sans avancées sur ces questions, d’un mouvement de grève le jeudi 22 juin, soit 5 jours seulement avant le scrutin consulaire organisé pour renouveler les élus de la CCISM.

Des discussions sur ces questions ont bien avec la direction et la présidence de la chambre le 7 juin dernier, et elles se seraient déroulées « dans une ambiance assez courtoise et sincère » comme l’explique Avaiki Teuiau, secrétaire générale d’A ti’a i mua. Mais les représentants du personnel espérait que les points abordés lors de l’entretien feraient l’objet d’un calendrier prévisionnel des actions ce qui n’aurait pas été le cas. « On a eu beaucoup d’engagement de leur part, précise la secrétaire générale du syndicat. Ça reste des mesures, des promesses, mais nous ce que l’on souhaite, c’est passer à l’action ».

Un courrier de la présidence de la CCISM revenant sur la réunion et les points de revendication a pourtant bien été adressé le 16 juin au syndicat, mais il serait d’après A tia i mua trop flou du côté des engagements de la chambre. Sur la question précise du déménagement du pôle entreprise vers l’ancien But de la rue Dumont d’Urville, il faut noter aussi qu’un CHSCT, prévu de longue date est organisé sur la question ce vendredi. La direction doit réexpliquer le pourquoi de cette relocalisation temporaire – la construction d’un pôle flambant neuf et beaucoup plus spacieux en lieu et place du pôle entreprise et du parking attenant – et préciser les conditions d’emménagement dans ces locaux de 750 mètres carrés.

Les élections ? « On a rien à y gagner », assure le syndicat

Mais pour le président sortant de la CCISM, Stéphane Chin Loy, candidat à sa succession le 27 juin, le mouvement est seulement destiné à peser sur sa réélection. Le “personnel est manipulé” et le préavis « téléguidé », dénonce-t-il auprès de Tahiti Infos. Une hypothèse fermement réfutée par A ti’ia i mua qui dit n’avoir « rien à gagner » dans l’issue du scrutin. Le syndicat souligne qu’il « serait mal venu » de déposer un préavis après le 27 juin si une « nouvelle équipe venait aux commandes ». L’idée était justement de s’adresser aux élus en place aujourd’hui.