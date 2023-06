Nouvel appel à projets pour le Fonds Pacifique

Le Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique relaye son deuxième appel à projet de l’année 2023. Les porteurs d’idées à vocation régionale ont jusqu’au 1er septembre pour déposer leurs dossiers de subvention auprès du cabinet du Haut-commissariat.

« Contribuer à l’insertion régionale des collectivités françaises océaniennes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) et aux actions de coopération économique, sociale et culturelle », tel est le critère essentiel pour prétendre à une subvention du Fonds Pacifique. Cet outil de coopération régionale entre les différents territoires français de la région et leurs voisins vient de lancer un appel à projet, le deuxième comptant pour l’année 2023.

« Un impact économique durable »

Comme en 2022, le Fonds Pacifique donnera une préférence aux projets en lien avec la sécurité sanitaire ou alimentaire, mais aussi aux projets mettant en œuvre le savoir-faire des collectivités françaises sur des sujets comme la protection de l’environnement ou la réponse aux risques de catastrophe. « La priorité sera donnée aux projets présentant une dimension suffisante et susceptibles d’avoir un impact économique durable », précise le haussariat.

Autre condition pour être éligible, les porteurs de projet doivent être en mesure de supporter au moins 50 % du coût. Le Fonds ne contribuera pas au-delà. « Une attention spécifique sera portée sur l’équilibre du projet prévisionnel et la présence des lettres d’engagement des éventuels co-partenaires, les co-financements devant être confirmés au moment de la constitution du dossier. » Tous les renseignements sont disponibles auprès du Haut-commissariat.