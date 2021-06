Miss Tahiti : Monoihere Debeuf répond au quiz de Radio1

Comment les 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2021 abordent-elles cette expérience? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Monoihere Debeuf, qui était l’invitée de Radio 1 ce mercredi matin.

Que fais-tu dans la vie ou à quel métier te destines-tu? Pourquoi te présenter à Miss Tahiti?

En matière de beauté, Monoihere est bien avertie. En formation esthétique cosmétique et parfumerie, elle souhaite ouvrir un institut de beauté sur son île, Tahaa. Miss Tahiti, c’est un rêve de petite fille et surtout une grande expérience qu’on vit rarement plus d’une fois dans sa vie.

Quelle est ta Miss Tahiti préférée?

Monoihere apprécie particulièrement le style de Mehiata Riaria, et sa façon d’allier vie professionnelle et personnelle.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

En parlant de gestion du temps, Monoihere concède que la préparation demande un investissement personnel non négligeable.

Quel aspect de la Polynésie veux-tu mettre en avant lors de cette élection, et à Miss France si tu y vas ?

La Polynésie rayonne depuis longtemps par son esprit festif et convivial, et par la simplicité de la vie qu’on y mène. Monoihere en serait une excellente ambassadrice.

Vous pourrez apprécier la bonne humeur et le charme de Monoihere lors de la soirée d’élection le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pouvez également soutenir la candidate via sa page Facebook et surtout en votant par SMS, en envoyant MISS TAHITI 6 au 75 88.