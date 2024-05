Miss Tahiti : Titarii Itchner veut se « prouver que tout est possible quand on s’en donne les moyens »

Originaire de Mahina, Titarii Itchner est professeure des écoles. Agée de 23 ans, elle voit l’aventure Miss Tahiti comme un défi personnel qu’elle souhaite relever après s’être sentie « différente » durant son enfance. La candidate n°6 souhaite aussi, par le biais de sa participation à l’élection, dire aux Polynésiens « qu’il faut rester bienveillant et accepter les différences de chacun ».

Il y a celles qu’on assimile depuis l’enfance à « une future Miss Tahiti » et puis il y a Titarii Itchner. Née d’une maire originaire de Tahiti et d’un père de Huahine, la jeune femme âgée de 23 ans, diplômée depuis quelques mois d’un Master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, est professeure des écoles. Elle accorde une grande importance à l’éducation, mais surtout à l’acceptation des différences. De nature sportive, Titarii a passé son enfance dans la baie de Matavai à la pointe Vénus. Elle pratique le ori tahiti, mais elle est surtout une ex adepte de va’a en compétition. « J’ai ramé pendant deux-trois ans avec OPT », dit-elle, mais ça, c’était avant de se prendre de passion pour les sports de glisse. « Ça fait cinq-six ans que je me suis mise à fond dans le surf, explique la jeune femme. Ça me permet de m’évader. J’adore admirer les tortues quand je suis à l’eau, et puis la mer me fait tellement de bien. Pour moi, ce sont des activités qui sont synonymes de dépassement de soi ».

Miss Tahiti, un challenge personnel

Et se dépasser, c’est aussi ce qu’elle souhaite depuis l’obtention de son diplôme. « J’avais besoin de quelque chose qui allait me faire vivre pleinement et m’assumer. Miss Tahiti s’est présenté et j’ai sauté sur l’occasion », explique la jeune femme, avouant au passage que cette élection est pour elle loin d’être un rêve de petite fille. « Dans mon groupe d’amies, lors des anniversaires, toutes mes copines avaient droit au compliment qui disait, tu ferais une bonne Miss Tahiti, sauf moi… », se souvient avec émotion l’institutrice. Pour elle, ce concours est un tremplin, mais surtout un challenge personnel qu’elle s’est lancée pour « prouver à la petite Titarii que tout est possible quand on s’en donne les moyens. »

