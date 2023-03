Mister France : Teaniva Dinard interpelle sur le nucléaire et le « sacrifice des Polynésiens »

« J’aimerais que les Français sachent le sacrifice des Polynésiens pour la grandeur de la France » a lancé Mister Tahiti sur la scène du concours national, expliquant vouloir utiliser sa position pour que les victimes des essais « puissent obtenir réparation ». C’est le candidat corse Lisandre Van Muylders qui a remporté le titre.

La cérémonie de Mister France 2023 s’est déroulé à Poissy, en région parisienne ce samedi soir. Parmi les 29 candidats, tous élus dans leur région ou territoire, Teaniva Dinard, élu en octobre dernier Mister Tahiti 2022. Sur la scène de l’hôtel de ville de Papeete, il avait alors promis de « mettre en lumière notre Fenua mais aussi de défendre nos valeurs et notre identité culturelle ». Et il l’a fait à sa manière, sur la scène de la finale nationale. « Je suis artiste tatoueur originaire des îles du Pacifique, et malheureusement notre paradis a été victime des radiations suite aux essais nucléaires de 1966 à 1996, a-t-il explique lors d’une courte présentation sur scène. Aujourd’hui nous comptons énormément de gens atteints de cancer et j’aimerais utiliser ma position afin qu’ils puissent obtenir réparation ». Des propos relayés notamment par Polynésie la 1ere et qui ont été très applaudi par le groupe de jeunes Polynésiens, des proches, mais aussi beaucoup d’étudiants à Paris, venu le soutenir à Poissy. « Je m’appelle Teaniva Dinard, et j’aimerais que les Français sachent le sacrifice des Polynésiens pour la grandeur de la France » a-t-il conclu.