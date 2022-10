MMA : la première soirée de combats professionnels le 25 novembre à Punaruu

Raihere Dudes et Tahiti Fighting Championship organisent la TFC02, le 25 novembre prochain sur le stade de Punaruu. Au programme quinze combats, dix amateurs et cinq professionnels, avec des invités internationaux et des aito locaux. Une grande première au fenua.

Dix combats amateurs et cinq combats professionnels internationaux, c’est la carte qui sera proposée lors de la soirée MMA du 25 novembre prochain. Après le Tahiti Xtrem art et les premiers championnats de Polynésie, rassemblant tous deux des combattants amateurs, Raihere Dudes et Tahiti Fighting Championship organisent la TFC02 (un « TFC01 » avait été organisé en 2016, mais il s’agissait de pancrace, et non de MMA). Cette soirée, qui promet du grand spectacle opposera les combattants locaux à des professionnels internationaux de la discipline. Le « Main event » opposera Raihere Dudes lui-même à Walter « Showtime » Luna, un gros morceau du MMA, classé parmi les dix meilleurs combattants d’Amérique latine, et originaire d’Honduras. À l’affiche, on retrouvera également d’autres champions du fenua comme Henri Burns ou encore Keoni Terorotua et la championne Tehana Bernadino qui feront leur premier pas en professionnel. « C’est la première fois sur le territoire que l’on accueille des pros et c’est aussi la première fois qu’on aura l’occasion de voir nos professionnels combattre au fenua, s’enthousiasme Raihere Dudes. On se prépare depuis l’année dernière déjà ».

Soutenu par le Pays, le service des moyens généraux et le ministère des sports, cette grande soirée prévue à Punaauia fait toutefois naître quelques inquiétudes. En effet, l’installation de l’octogone et des tribunes sur le stade de Punaruu fait réagir les athlètes qui utilisent le stade au quotidien. « Avant d’avoir l’autorisation de l’IJSPF, on a dû mettre en place des dispositifs pour préserver au maixmum l’endroit, c’est à dire le tartan qui a été refait récemment et la pelouse, rassure Raihere Dudes. On a investi énormément sur un plancher qui va recouvrir toute la surface occupée et qu’on a fait faire ». Un plancher de 2000 mètres carrés et qui sera donc en suspension au-dessus du tartan et de la pelouse. Raihere et les autres organisateurs doivent rencontrer dans les prochains jours les représentants des associations utilisant le stade d’athlétisme pour leur présenter « les dispositifs de protection qui ont été mis en place ».

Pour suivre l’actualité de l’évènement, la page Facebook Tahiti Fighting Championship.