Le président du Pays est arrivé à Paris, mais sa valise a apparemment continué le voyage sans lui. Il lance un appel sur les réseaux sociaux pour la retrouver.

Personne n’est à l’abri : Moetai Brotherson, qui se rendait à Paris par le vol ATN arrivé jeudi matin à CDG, a eu la désagréable surprise de ne pas retrouver son bagage à l’arrivée. Il relate sur sa page Facebook que « les services de notre compagnie ont entamé avec sérieux, professionnalisme et promptitude les procédures de recherche » – la chance ! – et que leur enquête a trouvé, sur les caméras de surveillance, qu’un individu non identifié s’est emparé de sa valise, sans doute par erreur.

Sur un ton humoristique, le président du Pays fait l’inventaire du contenu de son bagage : ni argent ni « documents compromettants pour la sécurité mondiale », mais ses chaussures de marche, des slips, des shorts, des t-shirts et des chemises à fleurs, ainsi que ses fameux lavalava. Il demande donc au voyageur distrait qui aurait pris sa valise de contacter la Délégation de la Polynésie française à Paris pour la restitution. Et la question que tout le monde se pose est maintenant : comment s’habiller pour assister à l’ouverture de la Coupe du monde de rugby demain soir dans la tribune présidentielle du stade de France ?