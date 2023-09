Fare Rata rationalise ses offres mais augmente ses tarifs

La grille tarifaire des services postaux va être mise à jour au 1er novembre. Les tarifs vont augmenter, sauf ceux des boîtes postales à l’usage des particuliers, des patentés et des associations, et du coût d’expédition des lettres de moins de 20 grammes sur le territoire qui reste à 130 francs. En revanche, les prix des plis internationaux et des colis vont augmenter. Une réforme qui s’accompagnera selon l’OPT d’une meilleure qualité de service.

Fare Rata va mettre à jour ses tarifs. C’est ce qui a été acté mercredi par le conseil des ministres qui autorise la branche postale de l’OPT à revoir sa grille tarifaire. Cette dernière n’avait pas été ajustée depuis 2003, précise le gouvernement, malgré l’inflation et malgré surtout la baisse d’activité de Fare Rata. Sur 10 ans, l’OPT note en effet un effondrement des envois de courrier à l’export avec une chute de 40%, et une baisse des volumes d’enveloppes importées de 53%. En parallèle, le marché du colis, très concurrentiel, continue de se développer par le biais du e-commerce. Dans le même temps, les autres opérateurs mondiaux ont fréquemment revu à la hausse le prix de leurs prestations, en raison de l’augmentation du coût du fret ou du prix du carburant. L’OPT dit faire face à des incohérences tarifaires qu’il faut corriger en augmentant les prix.

Dès le 1er novembre, la branche postale de l’Office, qui accuse des déficits toujours plus importants, appliquera une grille entièrement remaniée. Le catalogue de services va être revu de fond en comble, avec 235 tarifs au lieu des 929 actuels. Les prix des plis internationaux et des colis vont augmenter. L’OPT chiffre à 21,6% l’augmentation globale des prix d’affranchissement, un chiffre raisonnable assure-t-il, en tout cas quand on le compare aux 27% d’inflation constatés partout ailleurs depuis 2003. Fare Rata assure toutefois que ces hausses de prix ne toucheront pas les boites postales, ni les lettres intérieures de moins de 20 grammes qui restent à 130 francs. La filiale assure enfin que cette réforme s’accompagnera d’une meilleure qualité de service : la poste privilégiera désormais les colis internationaux plutôt que le courrier. Enfin, l’expédition à l’international, pour s’assurer de délais plus courts, ne se feront plus que par envoi prioritaire.