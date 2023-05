Moetai Brotherson au sommet Corée-Forum des îles du Pacifique

Le président du Pays part ce vendredi pour Séoul afin de participer au premier sommet entre la Corée du Sud et les pays du Forum des îles du Pacifique, les 29 et 30 mai. Il se rendra ensuite à Paris.

Intitulé « Naviguer vers la co-prospérité : renforcer la coopération avec le Pacifique bleu », ce sommet représente une montée en puissance de la coopération régional bilatérale, jusqu’ici limitée à un réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères de la Corée et des pays du Forum des îles du Pacifique (FIP). Il s’agit de coordonner, disent les organisateurs coréens, la stratégie 2050 du Forum pour le continent du Pacifique bleu et les ambitions à plus long terme du FIP et la stratégie coréenne de l’Indo-Pacifique, annoncée fin 2022 par le nouveau président coréen, le très conservateur Yoon Suk Yeol, qui promet une collaboration renforcée avec les pays de la zone.

Ce sera le premier déplacement international de Moetai Brotherson en tant que président du Pays. Il poursuivra ensuite sa route, le 1er juin, vers Paris.

Dans son avant-propos sur le site de l’événement, le ministre coréen des Affaires étrangères Park Jin met en avant le « potentiel de développement sans limites » du Pacifique insulaire, riche en stocks de poisson et en ressources minières sous-marines.

A noter qu’il existe depuis 2008 un Fonds de coopération Corée-PIF qui finance des actions dans les domaines de la santé, du changement climatique, du e-commerce et du tourisme, et de la lutte contre la pêche illégale. Le nouveau président coréen a annoncé en avril son intention de consacrer plus de 100 millions USD à la coopération avec les pays du Pacifique.

La Corée est le principal fournisseur d’hydrocarbures de la Polynésie, et nombre de nos voitures, smartphones et appareils électroménagers y sont fabriqués. Si la balance commerciale ne peut pencher qu’en faveur de la Corée, la Polynésie peut trouver un intérêt à des liens plus étroits, notamment grâce au tourisme, qui va pouvoir reprendre avec la réouverture fin octobre de la desserte de Tokyo par Air Tahiti Nui, et grâce à l’octroi de bourses aux étudiants que les universités renommées de la Corée du Sud pourraient attirer.