Moetai Brotherson plaide pour les agents polynésiens de la pénitentiaire

Le député Moetai Brotherson a rencontré hier après-midi la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Au menu de leur entretien, la situation des prisons et des prisonniers en Polynésie, et le statut des agents de l’administration pénitentiaire qui souhaitent être affectés au fenua.

Il seraient une quarantaine d’agents de la pénitentiaire à demander le bénéfice du fameux CIMM, le centre des intérêts matériels et moraux qui doit peser dans les affectations.

Moetai Brotherson a également évoqué avec la Garde des Sceaux les problèmes de gestion des prisonniers à risque ou des prisonniers en longue maladie : « Il y a des structures et des outils qui existent en métropole et qui n’existent pas ici. Ces détenus ici sont gérés de manière un peu aléatoire, avec des détenus à risque qui sont dans des établissements dont la vocation est plus la réinsertion sociale. Et des détenus malades qui sont obligés de faire des allers-retours entre leur centre de détention et l’hôpital de Taaone dans des conditions parfois délicates. »

Il a aussi été question de la proposition de loi de Moetai Brotherson sur l’inéligibilité à vie pour les figures politiques condamnées, « puisque celle-ci a été renvoyée en commission et non pas rejetée, elle m’a donné quelques éléments, mais elle n’est pas non plus complètement maîtresse du calendrier. Je l’ai interrogée également sur la reprise de la réforme constitutionnelle, sujet plus large encore que ma simple proposition de loi, mais la ministre ne dispose pas aujourd’hui d’une date de reprise, puisque les négociations entre le Président de la République et le Sénat n’ont pas abouti et tant qu’il n’y aura pas d’accord le Président n’engagera pas le processus. »

Moetai Brotherson repart bientôt à Paris pour briefer sa nouvelle juriste sur le dossier de la dépénalisation du cannabis récréatif et la légalisation du cannabis thérapeutique, et pour assister à plusieurs auditions de la mission parlementaire dont il fait partie sur le droit international humanitaire en zone de conflit. Il reviendra ensuite le mois prochain pour reprendre sa tournée des îles, cette fois aux Australes.