Moetai Brotherson veut développer la coopération avec le Japon

Le sommet PALM qui réunit à Tokyo du 16 au 18 juillet les chefs de gouvernement des pays du Pacifique, dont Moetai Brotherson, a identifié trois domaines de coopération avec le Japon : les systèmes de soin, le sport et la jeunesse. L’envoi d’une mission d’observation du Forum en Nouvelle-Calédonie a également été décidée. Le président du Pays a aussi rencontré les cadres de Partner Co., qui commercialise des produits à base de noni, que le fenua peine à fournir. Mais il souhaite aussi développer, comme d’autres pays de la région l’ont déjà fait, des partenariats avec le Japon.

Le Japon, pays partenaire du Forum des îles du Pacifique, accueille 14 des chefs de gouvernement du Pacifique insulaire du 16 au 18 juillet, dont Moetai Brotherson. Ils ont ainsi pu visiter le parlement japonais, rencontrer plusieurs parlementaires et plusieurs gouverneurs des préfectures japonaises (départements). Trois domaines de coopération ont été identifiés : les systèmes de soin, le sport et la jeunesse. Chaque dirigeant a également l’occasion de s’entretenir avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Les sujets communs qui animent le Japon et les pays du Forum sont nombreux : pêcheries, changements climatiques, influence de la Chine. Le rôle futur du Forum à la suite des récents événements en Nouvelle-Calédonie était au cœur des discussions en réunion plénière, à l’issue desquelles le principe de l’envoi d’une mission d’observation a été adopté. Le Japon veut aussi convaincre les pays du Forum que les vidanges dans l’Océan Pacifique de l’eau de refroidissement des réacteurs de la centrale endommagée de Fukushima ne sont pas nocives.

Plus spécifiquement, Moetai Brotherson voudrait que la Polynésie aussi, comme d’autres pays du FIP, développe des coopérations bilatérales avec le Japon.

Hier, les dirigeants du Pacifique ont été présentés à l’empereur Naruhito et son épouse l’impératrice Masako.

Le président du Pays s’est aussi entretenu avec les dirigeants de Partner Co., dans laquelle ont fusionné Morinda et d’autres entreprises de vente directe. La production de jus et de purée de fruit a généré 301 millions de F CFP pour 952 tonnes en 2022, bien loin du record des années 2000. L’usine de Mataiea possède les capacités pour multiplier sa production par 20.

Lundi, Moetai Brotherson s’était rendu à la Sasakawa Peace Foundation, qui promeut la paix dans la région Asie-Pacifique et la gestion durable des ressources marines. Avec le président de la fondation il a évoqué les possibilités de coopération sur l’énergie thermique des mers, qui exploite la différence de température entre les eaux profondes et de surface pour générer de l’électricité. Le Japon travaille sur cette technologie, qui n’est envisageable que dans la zone intertropicale, depuis de nombreuses années.

Avec communiqué