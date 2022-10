Moorea en ordre de marche pour la Hawaiki Nui Va’a

Pour la première fois depuis 20 ans, le District va’a de Moorea alignera une sélection à la Hawaiki nui, la semaine prochaine. À quelques jours du grand départ, les représentants de ce groupement qui réunit les meilleurs rameurs de l’île vont être mis en lumière à l’occasion de la Horo Fa’ati Moorea. Une course à pied en relais autour de l’île sœur qui aura lieu ce jeudi.

Avant la rame, la course à pied. C’est l’idée du District va’a de Moorea, qui organise demain sa Horo Fa’ati Moorea. Cet événement va mettre en avant les neuf meilleurs rameurs de l’île sœur, tous sélectionnés pour représenter les clubs de Moorea lors de la 29e édition de la Hawaiki nui va’a, la semaine prochaine. De 8h30 à 14h30 ce jeudi, ils se relaieront donc à pied sur des tronçons de 2 kilommètres autour de l’île. Pour Mataiarii Maire, secrétaire général du District va’a de Moorea, l’élément revêts plusieurs objectifs : récolter des fonds, rendre hommage à tous les soutiens et surtout faire connaître la discipline et les rameurs.

Moorea compte une quinzaine de club de va’a mais n’en dénombre à ce jour que cinq actifs. Ces derniers ont déjà présenté des équipes au départ de la course marathon de l’année. En revanche, c’est la première fois depuis 20 ans, qu’une sélection est formée pour représenter l’île dans sa globalité. Selon Maitaiarii Maire, secrétaire général du groupement, le fait de former cette sélection senior « classe directement Moorea dans le Top 10 des meilleures équipes de Polynésie ». Pour lui, la création de cette équipe senior qui regroupe la crème des rameurs de l’île sœur est une étape incontournable pour remotiver, attirer la jeunesse et créer de l’engouement autour de la discipline.

Cette sélection de neuf rameurs coachée par Bruno Tauhiro, une grande figure du va’a sera donc au départ de cette édition 2022 de la Hawaiki Nui va’a. Le coup d’envoi ne sera pas donné avant mercredi, mais l’aventure commence dès cette semaine pour la « dream team » de Moorea, qui s’envolera vendredi pour Huahine.