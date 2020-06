Moorea : l’école Papetoai obtient son label Aire marine éducative

Les enfants de l’école Papetoai de Moorea ont fièrement hissé le drapeau bleu des Aires marines éducatives dans leur établissement, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue ce mardi.

C’est la deuxième école de Moorea, après celle de Teavaro, à obtenir ce label issu, en 2012, de l’envie de s’impliquer dans la préservation de l’environnement marin des élèves de l’école primaire de Vaitahu sur l’île de Tahuata. Les enfants avaient alors exprimé leur souhait de devenir responsables de leur propre aire marine protégée dans la baie en face de leur école. Vite soutenu par le ministère de l’Éducation, puis par l’Union européenne, le concept d’Aire marine éducative a été transposé au niveau national par la signature d’un partenariat, lors de la COP21, entre le gouvernement de la Polynésie française et le ministère national de l’Environnement.

Huit ans plus tard ce ne sont pas moins de 25 établissements scolaires polynésiens – écoles, collèges, collège-lycée, CJA et IIME – qui ont rejoint le mouvement, soit plus de 1 000 élèves sensibilisés.

Ce mardi, une cérémonie organisée par la directrice de l’école Lydie Tefaatau et présidée par la maire déléguée Gloria Trafton, s’est tenue en présence notamment de la représentante de l’inspection académique Mei-Ling Declume-Herveguen et du responsable environnement et développement durable de la DGEE, Roland Sanquer.

Mot de bienvenue et de remerciements par les élèves, chants, discours par les autorités de la commune, de l’inspection académique et de la DGEE, concert par Veroarii avec interprétation de sa chanson Te mana o te moana, et enfin remise du label AME représenté par un drapeau hissé au sein de l’école. Un cocktail 100% naturel a suivi.