Le tribunal administratif rejette en bloc les recours contre le premier tour

Une vingtaine de recours avaient été formulés à la mi-juin contre les résultats du premier tour des élections municipales. Émanant de candidats malheureux de Fakahina, Makemo, Puka Puka, Raivavae, Rurutu, Tumaraa et Ua Huka, ils ont tous été rejetées. D’autres demandes d’annulation pourraient être déposées dès la semaine prochaine dans les communes qui tiennent leur second tour ce dimanche.

La vague des recours est un classique des lendemains d’élections au fenua, et ce premier tour avait été particulièrement fructueux. Une centaine de demandes avaient déposées devant le tribunal administratif après le scrutin du 15 mars. Une bonne partie d’entre elles avaient été rapidement balayées en l’absence de résultats définitifs de l’élection. D’autres recours avaient été écartés avant audience pour manque d’éléments probants ou d’irrégularités trop minimes au regard de l’écart de voix final. Restait donc une vingtaine de dossiers, présentés le 16 juin devant le tribunal. Autant de recours qui tendaient à l’annulation des résultats dans une commune qui a élu ses conseillers municipaux, et donc son maire, dès le premier tour.

Manque de confidentialité du vote à Puka Puka, conflits sur les couleurs de bulletins à Ua Huka, manque d’informations et non-respect de certaines procédures à Rurutu, « rumeurs » sur l’invalidité de certains bulletins à Raivavae, « perturbations » diverses dans la campagne de Cyril Tetuanui à Tumaraa… Les candidats malheureux ou leurs soutiens ont tenté de faire valoir, devant le tribunal, les « irrégularités » qu’ils disent avoir constaté, corroborant parfois leur propos par des témoignages. C’est à Makemo que la fronde a été la plus fournie : pas moins de 7 recours ont été déposés, reprochant au maire réélu, Félix Tokoragi, l’utilisation de matériel municipal pendant la campagne, l’inauguration d’une infrastructure sportive à moins de 10 jours de l’élection. Ou dénonçant une quantité suspecte de procurations arrivées dans certaines communes associées en faveur de sa liste Toku Oire Here. Autant d’accusations « non établies » dans les faits, ou insuffisantes pour remettre en cause la validité des résultats du scrutin, ont pointé les juges. Suivant l’avis du rapporteur général, le tribunal administratif a rejeté tous les recours.

Ces décisions ne mettent pourtant pas fin à la traditionnelle saison du contentieux électoral. Vu la quantité de recours rejetés dans des communes qui organisent un second tour ce 28 juin, fort est à parier que les demandes d’annulation vont s’empiler dès lundi prochain sur les bureaux du palais de justice.