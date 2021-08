Moorea, Makemo, Punaauia… Plusieurs établissements scolaires fermés pour cause de Covid

Le Pays a annoncé une fermeture d’une semaine du collège de Paopao après la découverte de cas de Covid dans l’établissement. La mairie de Punaauia a pris la même décision pour l’école Maehaa Rua et le CJA d’Outumaoro.

Plusieurs cas de Covid-19 ont été confirmés, ces derniers jours, parmi les élèves du collège de Paopao, à Moorea. Une situation qui a poussé le ministère de l’Éducation, « en concertation avec la Direction de la santé » et en « application du vade-mecum sanitaire » publié avant la rentrée, à fermer l’établissement pour 7 jours. Les élèves sont donc appelés à rester à domicile, « avec consignes de surveillance données aux parents » et avec une « continuité pédagogique, assurée par les enseignants ». Il leur est aussi demandé d’accorder une vigilance particulière à leur état de santé, avec test systématique en cas de symptômes. « Les élèves touchés par la Covid pourront réintégrer l’établissement le onzième jour à compter de la date de prélèvement, uniquement s’ils n’ont pas de signes cliniques depuis plus de 48h », précise la présidence dans un communiqué.

Même situation et même consigne à Makemo, où là aussi le collège a été fermé. « Les élèves internes positifs sont isolés et hébergés pendant 10 jours dans un site mis à disposition par la commune » précise le gouvernement.

Du côté des établissements du premier degré (écoles primaires, maternelles), ce sont les mairies, et non pas le Pays, qui sont aux commandes. Certaines ont décidé de fermer des classes – cela avait été le cas dès le jour de la rentrée dans certains établissements comme à l’école Ahutoru de Arue où les classes ont rouvert – d’autres ont, par mesure de précaution, préféré fermer des établissements entiers. C’est le cas de Punaauia où « en raison d’un trop grand nombre de personnes malades de la Covid ou cas contact », le tavana Simplicio Lissant a fermé par arrêté et pour 10 jours, l’école Maehaa Rua et le Centre pour jeunes adolescents de Outumaoro. « En raison de la situation, aucune solution de garde d’enfant ne pourra être proposée », précise la mairie. D’autres écoles, dans les Tuamotu mais aussi les Raromata’i (école Matie Roa à Taha’a notamment) sont fermées, pour des durées variables. Les établissements de Maupiti, en revanche, rouvrent ce mardi.