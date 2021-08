Forte demande pour les autotests Covid-19

Les autotests de la Covid-19 sont disponibles en pharmacie au fenua depuis vendredi. L’annonce de l’autorisation de leur vente avait surpris les pharmaciens et grossistes qui ont immédiatement lancé des commandes. En boites de 5 ils sont vendus entre 4 000 et 5 000 francs et aux alentours de 1 500 francs à l’unité selon les pharmacies. L’importance de la demande a pu dépasser l’offre dans certaines officines, mais pas de pénurie chez les grossistes qui réapprovisionnent leurs clients régulièrement.

La vente d’autotests par les pharmacies de Polynésie a été autorisée par le conseil des ministres du 4 août. Les pharmacies et grossistes n’avaient pas eu vent de cette mesure et ont donc été pris de cours alors qu’il attendaient ce changement depuis des mois. Disponibles depuis vendredi dernier, ce sont des autotests Ninonasal du laboratoire Boiron qu’il s’agit. En boîte de 5 ils sont vendus 4 290 francs à la pharmacie Aito de Punaauia et entre 4 000 et 5 000 francs ailleurs selon un article de La Dépêche de Tahiti. Si les stocks sont écoulés rapidement, l’approvisionnement est réalisé par différents grossistes dont Médipac Polynésie qui assure deux livraisons par semaine. Jean-Michel Leguen, directeur de cette société explique s’être dépêché d’en commander pour que la population en ait à disposition en pharmacie. Pas de panique donc, des autotests il y en a, il faut juste le temps de les recevoir. Des pharmacies comme celle de Taharuu à Papara en ont reçu cet après-midi, d’autres arrivent en fin de semaine. « Ce sont des commandes qui arrivent une à deux fois par semaine, régulièrement » assure le directeur d’un des principaux grossistes pharmaceutiques de Polynésie française.

Un dispositif simple d’utilisation

Le prélèvement à réaliser est moins désagréable que celui effectué dans les centres de prélèvement : un échantillon nasal est prélevé à l’aide d’un écouvillon, mais moins profondément. Celui-ci est ensuite trempé dans une solution tampon qui sera appliquée sur une bandelette de test en papier à l’intérieur d’un dispositif en plastique. Les instructions dispensées sont claires, « on distribue des photocopies de la notice et on explique aux personnes comment se servir du dispositif », explique Amaury Sacault, pharmacien à Punaauia. C’est un peu comme les tests de grossesse. Dès lors que c’est positif, on invite le patient à contacter son médecin pour avoir la démarche à suivre et s’isoler« .

Trois résultats possible : deux lignes (C et T) apparaissent ce qui signifie que le test est positif. Si seule la ligne « C » apparaît, le test est négatif. Si la ligne « T » ou aucune ligne n’apparaît, le test n’est pas valide et il faut recommencer. Attention, « une ligne de faible intensité doit être considérée comme un résultat positif » avertit le laboratoire.