Moorea : un baleineau de moins de 2 mois retrouvé mort

Une jeune baleine à bosse femelle, qui était sous surveillance depuis son arrivée dans le lagon de Moorea, a été retrouvée morte hier par un plaisancier. Une autopsie et des prélèvements vont être réalisés, et la carcasse sera naturalisée pour être exposée au Fare Natura, indique la Direction de l’environnement.

Il était sous surveillance par l’Association Océania depuis dimanche, dans le lagon de Afareaitu. Mardi, un plaisancier a découvert le cadavre de l’animal sous sa coque. Les vétérinaires du réseau Gardiens de l’océan avaient déterminé qu’il s’agissait d’une femelle de 25 à 50 jours et d’environ 4 mètres.

L’animal présentait un mauvais état général : amaigrissement important, peau en mauvais état, des plaies sur le corps. La Diren suppose donc que « l’animal était déjà bien malade dès sa première observation dans la passe avec sa maman, il y a 2-3 semaines de cela. »

Des échantillons de tissus seront prélevés et une autopsie pratiquée pour comprendre les causes de la mort de ce baleineau. La Diren précise que la carcasse sera enterrée sur un terrain privé afin d’essayer de reconstituer le corps avec les ossements : « ainsi un baleineau grandeur nature sera installé au Fare natura pour sensibiliser la population locale et les touristes. »

Un autre baleineau avait été retrouvé mort à Maatea (Moorea), en aout 2022.

Pour signaler, appelez le 89 57 14 30 – 7j/7