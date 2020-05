Morsure de requin à Faa’a : le prestataire jugé le 9 juin

Le prestataire touristique, dont la cliente avait été mordue à la jambe par un requin pointe noire lors d’une sortie en mer le 17 mai, a été déféré hier au tribunal de Papeete, suite à la plainte déposée par la victime. Il est poursuivi pour blessures involontaires aggravées. Le procès se tiendra le 9 juin.

Le patenté proposait de type snorkeling et plongée sous-marine. La victime faisait du snorkeling en surface de la Vallée blanche à Faa’a, alors que des appâts jetés par le prestataire flottaient en surface à proximité. Un requin pointe noire l’a alors mordue à la jambe, lui occasionnant 10 jours d’ITT. Elle a déposé une plainte et la brigade nautique a été chargée des investigations concernant ces faits de blessures involontaires et d’infraction au code de l’environnement.

L’homme a été déféré jeudi au tribunal où il a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées, en se livrant à une activité interdite par le code de l’environnement de la Polynésie française, le shark feeding. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès qui se tiendra le 9 juin prochain. Il est également poursuivi pour avoir exposé des plongeurs subaquatiques à un risque de mort ou de blessure car au moment de l’attaque, une palanquée évoluait sous l’eau.

Le prestataire est dans le viseur des autorités judiciaires, pour d’autres faits similaires qui remontent jusqu’à janvier 2018. C’est l’ensemble de ces faits qui seront jugés le mois prochain.