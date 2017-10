Mort suspecte à Toahotu

Un jeune homme d’une vingtaine d’années, portant des traces d’agressions, a été retrouvé mort dimanche matin à son domicile à Toahotu. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Papeete.

L’information a été révélée ce week-end par nos confrères de Polynésie 1ère, un jeune homme d’une vingtaine d’années a été découvert mort à son domicile par des amis, au niveau du PK2,8 à Toahotu. « Des blessures ont également été relevées sur son visage », expliquent nos confrères. Le parquet de Papeete a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et les gendarmes se sont rendus sur place toute la journée de dimanche pour mener les premières investigations. Une autopsie de la victime doit maintenant être pratiquée pour déterminer les causes médicales exactes du décès.