Motu Uta : le Taporo VII menace de chavirer à quai

Le navire a été victime d’une voie d’eau lors de son chargement ce jeudi après-midi. Alors que les opérations de sauvetage sont encore en cours, le Pays cherche des alternatives pour assurer le ravitaillement des îles Sous-le-Vent.

Alors qu’il devait embarquer en début de soirée pour les Raromatai, le Taporo VII a subi une avarie, ce jeudi, sur le quai de Motu Uta. En plein chargement, les aconiers ont observé que la poupe du navire s’enfonçait vers le fond du port, du fait d’une importante voie d’eau, qui a rapidement envahi les cales du navire.

Pompiers, marine, sécurité civile… Dès la fin d’après-midi, la mobilisation est générale pour sortir le bateau de cette situation délicate. Avec une priorité, du côté des remorqueurs du port : empêcher le caboteur de chavirer. L’objectif une fois le navire stabilisé était d’enclencher des moyens de pompage à bord, pour vider les cales. Interrogée par Polynésie la 1ere, la sécurité civile a aussi déployé des dispositifs anti-pollution, l’eau à bord du bateau s’étant probablement chargé en hydrocarbures. Les opérations de secours devraient durer « au moins » toute la nuit.

Les causes de cette avarie sont encore floues, mais les secouristes ont évoqué une vanne restée ouverte et un chargement potentiellement trop important. Difficile, aussi d’évaluer les dégâts : le système électrique du Taporo est endommagé, l’état de ses moteurs et de la cargaison est pour le moment inconnu. Sur place, le ministre de tutelle René Temeharo a assuré au micro de TNTV que des solutions « seraient trouvées » pour effectuer les rotations normalement assurées par le Taporo. Le Tahiti Nui, de la flotille administrative, pourrait être temporairement affecté à cette desserte.