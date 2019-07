Municipales : le Tahoeraa part divisé à Papara

L’ancien député maire de Papara et président de Ia Hau noa, Bruno Sandras, est le candidat officiel du Tahoeraa pour les municipales de 2020. La décision a été prise mercredi dernier lors du conseil politique du parti orange. Clément Le Gayic a, pour sa part, annoncé qu’il sera aussi candidat à Papara.

Les membres du conseil politique du Tahoeraa se sont réunis mercredi dernier. Il a été question du candidat du parti orange pour les prochaines municipales et notamment à Papara.

Bruno Sandras et Clément Legayic tous deux candidats à Papara

L’ancien député maire de Papara, président de Ia Hau noa Bruno Sandras et le président actuel de la fédération du Tahoeraa dans ladite commune, Clément Le Gayic, se sont tous deux portés candidats pour les prochaines municipales. Pour rappel, Bruno Sandras avait aussi été 4ème de liste du Tahoeraa aux dernières territoriales pour la section Mahina à Paea via la presqu’île, juste après Teura Iriti, Raihere Heaux et Naura Nena.

Mercredi soir, ils devaient tous deux présenter leur programme aux membres du conseil politique. C’est Clément Le Gayic qui a débuté, et dès la fin de sa présentation il s’en est allé. Mais selon nos sources, avant de quitter la réunion, Le Gayic a affirmé qu’il sera présent aux municipales, quoiqu’il arrive. « Depuis 2001 je dénonce la gestion de la commune par Sandras, je ne vais pas ravaler ma salive aujourd’hui ».

Après la présentation de Bruno Sandras, les membres du conseil politique ont procédé à un vote à bulletin secret. Bruno Sandras a obtenu 31 voix, Clément Le Gayic 2 voix, et il y a eu 4 abstentions.

Sandras et Legayic tous deux inéligibles en 2014

Bruno Sandras et Clément Le Gayic se connaissent bien puisqu’aux municipales de 2014, tous deux ont mené une liste, Ia Hau Noa pour le premier et Papara To’u fenua pour le second. Bruno Sandras arrive en tête à cette élection, 178 voix le séparent de son adversaire Clément Le Gayic. Mais le candidat déchu n’en reste pas là, il demande l’annulation de cette élection. Il estime que les procédures électorales n’ont pas été respectées. Les élections vont finalement, quatre mois plus tard, être annulées par le Conseil d’État. Mais aucun des deux candidats ne pourra se représenter, puisqu’ils seront inéligibles. Bruno Sandras pour l’affaire dite des emplois fictifs, et Clément Le Gayic pour ne pas avoir fait valider ses comptes de campagne par un expert comptable.